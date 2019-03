Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tízmilliós asszonyhitel: fontos részletek derültek ki

Nem kell elkezdeniük a babaváró támogatás hitelének törlesztését azoknak a házaspároknak, amelyek július 1-jét követően, a terhesség tizenkettedik hete után igénylik - jelentette be Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szombaton.

A kormányzat által babaváró támogatásnak elkeresztelt támogatást/kedvezménye hitelt július 1-jétől 2022. december 31-éig lehet igényelni a bankfiókokban - hangsúlyozta az államtitkár az MTI beszámolója szerint.

Azok a házaspárok lehetnek jogosultak a legfeljebb 10 millió forintos kamatmentes, szabad felhasználású kölcsönre, amelyekben a feleség 18-40 év közötti, és a család egyik tagja rendelkezik legalább három év biztosítotti (akár hallgatói) jogviszonnyal. Az utóbbi részlet is újdonság, mivel korábban arról volt szó, hogy a család nőtagjának kell minimum hároméves biztosítotti jogviszonyt felmutatnia.

Az is új elem, hogy a támogatáshoz szükséges biztosítotti jogviszonyba egy év közfoglalkoztatottság számítható be.

A támogatás elbírálásakor a július 1-je után született vagy még úton lévő vér szerinti és örökbefogadott gyermekeket lehet figyelembe venni, a kedvezmények pedig a magzat 12 hetes kora utántól igényelhetők.

A hitelfelvételnek nem lesznek szigorú jövedelmi feltételei, mivel a maximális kölcsönnek is legfeljebb 50 ezer forint lehet a törlesztőrészlete húszéves futamidő mellett. Ez azt jelenti, hogy akár már 100 ezer forintos nettó jövedelem mellett is igényelhető lehet a támogatás - tette hozzá az államtitkár.

Novák megszólalásai egyre fontosabbak. A kormány ugyanis péntek délután benyújtotta a kormány a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó törvénymódosításokat. Ebből csupán néhány dolog derül ki, például az hogy az állam készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a hitelintézetektől igényelt babaváró támogatással nyújtott kölcsönökre. A maximum 10 millió forintos kamatmentes hitelt 2019. július 1-jétől 2022. december 31-ig lehet kérni, és az állam a készfizető kezességen túl a kamatokat is fizeti majd. Az állami kezességvállalás mértéke 100 százalék, vagyis a bankok akkor is megkapják a pénzüket, ha a családok nem fizetnek. A babaváró támogatással nyújtott kölcsön biztosítékaként az állami kezességvállaláson túl a hitelintézetek további biztosíték előírására nem lesznek jogosultak (ez viszont azt is jelenti, hogy lesz banki hitelvizsgálat - a szerk.). A program részleteit pedig kormányrendelet szabályozza majd.

A rendelet pedig még nincs meg, így az államtitkár megszólalásai jelenthetnek iránytűt a láthatóan hétről hétre változó részletek tengerében.

Továbbra is az a terv, hogy utólagos kamatot kell fizetniük a házaspároknak, ha önhibájukból nem teljesítik a feltételeket, vagyis öt éven belül nem születik gyermekük. Ez a politikus szavai szerint a mostani számítások alapján a "büntetőkamat" mintegy nyolc százalékos lehet.

Gyermektelen pároknál nem vizsgálják a korábbi házasságok számát, de amikor az egyik félnek van már gyermeke, akkor a támogatás csak akkor igényelhető, ha a házaspár egyik tagjának ez az első házassága.