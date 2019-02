Tízmilliós ingyenhitel: közmunkások is kérhetik

A mai kormányinfón újabb részletek derültek ki a családvédelmi akcióterv intézkedéseiről.

A most készülő családvédelmi akcióterv részeként a júliustól elérhető fiatal házasok gyermekvállalási támogatását, amely akár tízmillió forint is lehet, a közmunkások is igényelhetik majd - derült ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból a mai kormányinfón az Infostart.hu beszámolója szerint.

Eddig azt lehetett tudni róla, hogy minden 40 év alatti nő az első házassága esetén 10 millió forintos kedvezményes kölcsönben részesülhet. Majd kiderült, hogy férfiak is élhetnek ezzel a lehetőséggel, és nem számít az sem ha mindkét házastárs elvált, ha addig nem született gyermekük. A támogatás további feltétele a legalább hároméves munka- vagy felsőoktatási jogviszony. Most pedig Gulyás azt hangsúlyozta, hogy a közmunka is ugyanolyan munkaviszonynak számít, mint bármely más, tehát a közmunkásokra is vonatkozik majd a lehetőség.

Ez jól hangzik, a hitelre pályázók azonban lehet, hogy korán dörzsölik a tenyerüket - írta korábban a Napi.hu. A kölcsön pontos feltételeiről továbbra is keveset tudni. A legalább hároméves munkaviszony megkövetelése pedig nem sok azért cserébe, hogy az állam átvállalja a kamatot akár 20 éven át, a bankok azonban egyéb feltételeket is megszabhatnak, hiszen jelenleg sem adnak korlátlan összegű személyi hitelt a klienseiknek. A feltételek extrém szigorúak lehetnek, mivel piaci alapon a kormány által javasolt konstrukcióhoz hasonló egyáltalán nincs a hitelintézetek kínálatában.

Az is elhangzott a csütörtöki kormányinfón, hogy a kabinet egyelőre nem döntött arról, hogy a tízmilliós kedvezményes hitel az örökbefogadott gyermekeket nevelőket is érintse-e. Gulyás szerint népesedéspolitikai szempontból vitatható, hogy ugyanazzal a plusszal jár-e az örökbefogadott gyermek, és ez keveseket érint, de ő ezt támogatná. Az viszont már biztos, hogy a rossz hitelmúlttal rendelkezők, akik szerepelnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR - az egykori BAR) listáján, azok nem fogják megkapni a hitelt.

Ezt a "frissházas" hitelt három évre hirdette meg a kormány, addig biztosan tudja garantálni, hogy az kamatmentes hitel kamatmentes lesz - függetlenül attól, hogy romlik-e a gazdasági környezet vagy lesz-e a kamatemelés - tette hozzá a miniszter, aki szerint a mai gazdasági helyzetből kiindulva, olyan kamatszint nem állhat elő, hogy a kormány ne tudná finanszírozni e hitelek kamatmentességét.

Lassan, de alakul a vidéki csok

A szerdai kormányülés eltért az általános gyakorlattól: a kormány hosszan foglalkozott a leszakadó településekkel, a magyar cigányság helyzetével - mondta Gulyás Gergely az Index.hu tudósítása szerint. Végleges döntés született a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) bevezetéséről. Ez olyan településeket érint, amelyeknél 5 ezer alatt marad a lakosság száma, mivel e helyeken a demográfiai csökkenés nagyobb, mint az országos népességcsökkenés: 2031 település tartozik ebbe a körbe.

A csok jelenlegi szabályai szerint egy gyermek esetén 600 ezer, két gyermeknél 2,6 millió, három gyermek esetén pedig 10 millió forintot lehet igénybe venni. A falusi csok tervezett szabályai szerint az érintett falvakban élők lakás vásárlására, korszerűsítésére és bővítésére is igénybe vehetik - függetlenül attól, hogy új vagy használt lakásról van szó, míg a korszerűsítésnél az összeg fele vehető igénybe. A kormány azt szeretné, ha már júliustól, de legkésőbb szeptember elsejével hatályba lépne a konstrukció.

A csokos szerződések mintegy 30 százalékát kötötték eddig vidéken, a cél az, hogy ez a szám néhány éven belül felmenjen 50 százalékra - miközben nemcsak megállít az elvándorlás a falvakból, hanem meg is fordul a trend.

MTA vs. Palkovics László Még folynak a tárgyalások, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter kicsúszott a kormány által megszabott határidőből. A kabinet célja az volt, hogy az összes kutatás-fejlesztési (k+f) forrást egységes célkitűzések alapján osszák szét, mert így jobban hasznosulna a pénz. Ennek lehetnek intézményi következményei, de ebbe a kormány nem kíván beleszólni - mondta Gulyás Gergely a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és Palkovics vitájáról.

