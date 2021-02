Több mint 13 milliárd forintot költöttek a magyarok tavaly Valentin-napra

A szentimentális vásárlók minden eddiginél többet költenek Valentin-napra: az ezzel kapcsolatos kiadások az elmúlt évtizedben 180 százalékkal nőttek Európában az éves Mastercard Love Index szerint. A magyarok tavaly több mint 10 milliárd forinttal költöttek többet, mint 2011-ben. Ennek felét 2020-ban utazásra költötték a szerelmesek, de ékszerre is több mint 350 milliót adtak ki.

A kártyás vásárlások globális elemzése alapján a Mastercard szerint Európában hétszer (648 százalékkal) több ajándékot és élményt vásárolnak, mint tíz évvel ezelőtt - beleértve az olyan hagyományos ajándékokat és programokat, mint a virágok (272 százalék növekedés) és az éttermi vacsorák (242 százalék növekedés).

Virágra Európa-szerte Oroszországban költötték a legtöbbet, ezt követi Svédország és az Egyesült Királyság. Az elmúlt évtizedben ékszerekre éves összevetésben 2011 óta 119 százalékkal költöttek többek a kártyatulajdonosok. Tavaly Olaszországban költöttek a legtöbbet ékszerekre, ezt követi az Egyesült Királyság és Oroszország.

Otthon Valentin-napoznak

Mivel azonban Európa nagy részén még mindig korlátozások vannak érvényben, az elviteles és otthon elkészíthető éttermi csomagok, a parkban tett séták, házi készítésű ételek, filmmaratonok és otthoni spa-napok a legnépszerűbb módjai annak, ahogy a párok idén a Valentin-napot töltik - állítja a Mastercard.

Az online vásárlás az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett, és sosem volt még olyan népszerű, mint most. Az elmúlt tíz évben 572 százalékkal nőtt az online tranzakciók száma a Valentin-napi időszakban Európában. A megkérdezettek közel fele (45 százalék) tervezi idén online megvenni a Valentin-napi ajándékokat, a magyarok 35 százaléka nyilatkozott így. Sokan pedig külön figyelnek arra is, hogy a virágot és egyéb ajándékokat helyi vállalkozásoktól szerezzék be - az európai átlaghoz (49 százalék) hasonlóan a magyarok 47 százaléka tervez így tenni.

Online randiznak

A járvány ugyan megakadályozta az embereket abban, hogy fizikálisan találkozanak szeretteikkel, de abban nem, hogy a szerelem így is rájuk találjon. Minden ötödik európai válaszadó (19 százalék) online talált kapcsolatra az elmúlt évben, 19 százalék pedig Zoomon vagy más videós platformon randevút is tartott. Közel minden harmadik megkérdezett (30 százalék) a social distancing jegyében sétálni ment kedvesével, és 21 százalék regisztrált online társkereső oldalakra az elmúlt évben.

"Az idei év semmilyen szempontból nem összehasonlítható a többivel, de Valentin-nap kapcsán mégis minden eddiginél magasabb a költések aránya. Kiemelkedő az online vásárolt, illetve a helyi vállalkozásoktól beszerzett ajándékok aránya" - mondta Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A 2021-es Valentin-nap tíz legnépszerűbb romantikus élménye (Európa)

1. Otthon elkészített ételek (49 százalék)

2. Éttermekből rendelt ételek (27 százalék)

3. Séta a parkban (21 százalék)

4. Filmmaraton (20 százalék)

5. Séta a városan, lakhelyen (19 százalék)

6. Házi spa-nap (13 százalék)

7. Játék este (12 százalék)

8. Beltéri piknik (11 százalék)

9. Pop-up piknik a szabadban (6 százalék)

10. Virtuális randi (Zoom, Facetime stb.) (5 százalék).

A 2021-es Valentin-nap tíz legnépszerűbb romantikus élménye (Magyarország)