Több ezer embernél lehet áramszünet az időjárás miatt

Már több mint húszezer háztartásban állította vissza a villamosenergia-szolgáltatást az NKM Áramhálózati Kft., de a vezetékre fagyott jég több helyszínen okoz újabb vezetékszakadást - írja a társaság a Facebookon.

A közép- és nagyfeszültségű hálózaton is előfordulnak rövidebb-hosszabb idejű áramkimaradást okozó hibák, de kollégáik napok óta megerősített létszámmal dolgoznak ezek elhárításán. A szerelők munkáját nehezíti, hogy a vezetékre fagyott dér és zúzmara egyfajta jégpalástot képez és napközben sem olvad el, így a jégréteg vastagodásával fokozódik a vezetékszakadás kockázata.

Szerda óta 198 középfeszültségen keletkezett üzemzavar elhárításán kellett dolgozniuk: 20 oszlopot, 10.000 méter vezetéket és 200 kötőelemet cseréltek ki - írják a Facebookon.

Az áramszolgáltatásból kiesett ügyfelek száma 5-8000 ezer között mozgott naponta. Ma a déli órákban 1800 alatt van az érintett ügyfelek száma. Az üzemzavar főként a településeken kívül, a külterületeken élőknél okozott áramkimaradást.

Jelenleg is több tucat szerelőcsapat dolgozik kosaras- és darus gépjárművekkel és a gallyazó csapatok is segítik a helyreállítást. A telefonos ügyfélszolgálat is megerősített létszámmal dolgozik, csak szombaton több mint 2000 hívást fogadtak.

A Beol.hu azt írta, hogy a békéscsabai Csaba Centerben is elsötérült néhány üzlet. Gyula és Békés több helyén is akadozik az áramellátás, előbbi helyen nagyobb üzletekből is jelentették kimaradásokat. Akadnak helyek, ahol probléma merült fel a háztartási kisgépek működésében. A tévéadás is szakadozik mindezek miatt.

Folyamatos a rendőri jelenlét az érintett Bács-Kiskun megyei településeken - olvasható a police.hu-n.

A közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a bűncselekmények megelőzése céljából az áramszolgáltatás visszaállításáig folyamatos a rendőri jelenlét Csólyospáloson, Fülöpjakabon, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Tiszaalpáron - írja a rendőrség.