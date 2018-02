Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több ezren tüntettek a Parlamentnél

Több ezren, többségében középiskolás diákok vonultak a Parlamenthez, hogy egy minőségibb oktatásért tüntessenek. A szervezők a következő tüntetést március 15-re, az Operaházhoz hirdették meg - tudósított az Index.

A tüntetés egyik szervezője beszédében elmondta, miután Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter nem adott érdemi választ a korábban már bejelentett 12 pontos követeléseikre, Orbán Viktor miniszterelnök pedig nem vállalt nyilvános vitát a diákokkal, úgy döntöttek, hogy nyilvános vitára hívják az összes parlamenti frakció miniszterelnök-jelöltjét. A négy frakcióból három képviseltetni magát a vitán: Karácsony Gergely, Szél Bernadett és Vona Gábor - írta az Index.

"Sajnáljuk, hogy a miniszterelnök úr nem fogadata el a meghívást, ugyanakkor március 12-én hétfőn az említett résztvevők egy nyilvános vitán fognak az oktatási rendszerről beszélni a független diák parlament által feltett kérdésekre válaszolni" - mondta a szervező. "Hiszünk abban, hogy egy normális ország, egy jól működő demokrácia a nyilvános vita helyét biztosítja."

Kálló Dániel, a Független Diákparlament egyik szóvivője arról beszélt, hogy itt most verseny van, "verseny a jövőnkért, és erre most rossz módszerekkel készülünk". Szerinte mennyiséget növeltek az oktatásban a minőség javítása helyett, aminek túlterheltség lett a vége. Érzelmileg és fizikailag is leamortizálja a diákokat, és egyáltalán nem hatékony a jelenlegi oktatási rendszer. Kálló szerint azok az országok fejlődtek igazán, amelyek befektettek az oktatásba. Vagy olajat találtak, de azt nem nagyon látni Magyarországon - tudósított az Index

A diákok bejelentették, hogy Diák vagyok címmel indítottak új mozgalmat, aminek Facebook-oldalát ajánlották a résztvevőknek. Azt is bejelentették, hogy a következő tüntetésre március 15-én, délután 17 órára az Operaházhoz várnak mindenkit.

"Közös megemlékezésre és tüntetésre hívunk titeket, hogy felnőjünk a márciusi ifjak árnyékához, hogy megmutassuk, hogy van a magyar fiatalságnak és diákoknak hangja, és minden támogató szervezetet várunk, akik úgy érzik, hogy a diákok mellé szeretnének állni" - mondta az egyik szervező.

A transzparensekről látható volt, hogy a pénteki megmozduláson képviseltette magát a Pedagógusok Szakszervezete és a Hálózat a Tanszabadságért nevű szervezet is.

A tüntető diákok a következőket szeretnék elérni:

általánosban heti 25, középiskolában heti 30 órára csökkentsék az óraszámot,

töröljék el a 0. órákat,

ne rekesszék ki a 18 éven aluliakat az oktatásból,

ne növeljék a tanév hosszát,

az iskola neveljen kritikus polgárt,

állítsák vissza a 2011-es felsőoktatási keretszámokat,

legyen szólásszabadság az iskolákban,

legyen névtelen tanárértékelő rendszer, aminek az eredményei nyilvánosak.

