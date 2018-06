Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több hektáron lángol a szántó Bács-Kiskunban

Kigyulladt a tarló Bácsalmás külterületén - írja honlapján az Országos Katasztrófa-védelmi Igazgatóság.

A tűz mintegy két-három hektárra terjed ki. A bácsalmási önkormányzati és a bajai hivatásos tűzoltók oltani kezdték a lángokat, amelyek lábon álló gabonát és erdőt is veszélyeztetnek. A helyszínre riasztottak nagybaracskai, kiskunhalasi, valamint a ruzsai egységeket is, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szintén oda tart. A munkálatokat erőgép is segíti - áll a beszámolóban.

Épp júniustól változott a tűzgyújtási tilalom megállapításának rendszere: az érintett területet az új rendszerben naponta jelölik ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) erdészeti szakemberei és a Katasztrófavédelem munkatársai, mérlegelve a várható időjárást, az erdei biomassza állapotát és a megelőző időszak tűzeseteit.

A fotó illusztráció, forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.