Több mint százan lehettek a fideszes koronavírus-mulatságon

Legalább százan, vagy még többen is lehettek azon a „szűkkörűnek” minősített összejövetelen, ami után egy prominens kormánypárti politikusnak pozitív lett a koronavírus-tesztje, több kollégáját pedig karanténba zárták. A vidéki kúrián tartott rendezvényt az Alapjogokért Központ szervezte.

Szánthó Miklós megerősítette az atv.hu-nak: az Alapjogokért Központ magánrendezvénye volt az a szombati szabadtéri esemény, melyen egyik résztvevőjének a koronavírustesztje pozitív lett - idézi az interjút a 24.hu. A KESMA elnöke ezen túlmenően nem kívánt nyilatkozni.

Egy a Veszprém megyei Úrkút melletti kúrián tartották a rendezvényt, amit Schaller-Baross Ernő miniszterelnökségi nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkár rendezett a családi ingatlanon.

Egy zsófiapusztai kúrián tartották a partit, amely miatt kormánytagok sora került karanténba. A házigazda egy 33 éves helyettes államtitkár volt.

Hollik István a Fidesz kommunikációs igazgatója "kisebb kerti partinak" nevezte az eseményt, ami után pozitív lett a Covid19 tesztje. A 24.hu információi szerint a hétvégi rendezvényen száznál is több résztvevő vett részt.

A házigazda Schaller-Baross mellett ott volt Gulyás Gergely miniszter és Orbán Balázs államtitkár is. Több más fideszes politikusról is bejelentették, hogy hatósági karanténba vonulnak. Ők Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkár, valamint Farkas Örs szóvivő. Egy másik kormánytag Varga Judit igazságügyi miniszter is érintett, az ő esetében vélhetően nem maga a rendezvény, hanem nem sokkal később valamelyik résztvevővel való találkozása lehetett a kiváltó ok.

A létszám alapján még könnyen lehet, hogy lesznek további karanténba kénszerülő politikusok. Viszont nincs köztük Orbán Viktor miniszterelnök, róla sajtófőnöke közölte, hogy nem érintett.