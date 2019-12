Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több órás várakozás lehet a magyar határokon

Hétvégén egyes határátkelőkön ismét nagy lehet a terheltség a rendőrség prognózisa szerint.

Az év végéhez közeledve - a korábbi évek gyakorlata szerint - tapasztalható a nemzetközi tehergépjármű-forgalom megnövekedése a határátkelőhelyeken. Várhatóan az év végéig számítani lehet az áruszállítást végző gépjárművek egyre növekvő forgalmára - kezdi összegzését a rendőrség, amely szerint az adventi hétvégéken megnő a határmenti, bevásárló turizmus miatti átlépések száma.

Emiatt szombaton és vasárnap napközben is élénkebb forgalommal lehet számolni a közúti határátkelőhelyken. A rendőrség javasolja, hogy az útnak indulók a rendkívüli események miatt készüljenek fel a várakozásra, valamint téliesítsék autóikat.

Baranya megyében Udvar közúti határátkelőhelyen akár 30-90 perces várakozás is kialakulhat.

Bács-Kiskun megyében Tompánál fordulhat elő 30-60 perces állás.Teherautók esetében ez meghaladhatja a 60-180 percet.

Hercegszántónál 30 perces várakozás lehet a személyforgalomban. Bácsalmás és Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhelyen a hétvégén a határátkelőhelyek nyitását követő, illetve zárását megelőző időszakban ki- és belépő irányban is elérheti a 30-60 percet a várakozás.

Csongrád megyében Röszke autópálya határátkelőhelyen péntektől vasárnapig a kilépő és belépő irányban a buszok esetében 30-120, valamint a személygépjárművek tekintetében 30-60 perces, várakozás kialakulásával is számolhatunk. Szintén várakozás alakulhat ki a jövő héten hétköznapokon a személyforgalomban mindkét irányban, amelynek mértéke 30-60 perc is lehet - figyelmeztet a hatóság.

Csanádpalota-Nãdlac autópálya határátkelőhelyen főként belépő irányban 60-240 perces sor is kialakulhat. A személyforgalomban pénteken és szombaton mindkét irányban 30 perces, vasárnap belépő irányban 30-60 perces várakozással számolnak, a buszoknál is ennyire kell készülni.

SzSzB megyében Vállaj közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban péntek déltől késő estig a kilépő irányban 30, míg vasárnap belépő irányban 30-60 perc várakozás is kialakulhat. A hétvégi időszakban reggeltől a kora délutáni időszakig a belépő irányban lehet 30-60 perc várakozással számolni. A szakaszosan megnövekvő utasforgalom (vendégmunkások) miatt a jövő héten belépő irányban bármely napszakban kialakulhat 30 perc várakozás. Csengersimánál a közúti autókra 60 perces sorolás is várhat. Tiszabecsnél pedig a személyforgalomnál a délelőtti óráktól alakulhat ki esetenként 30-60, de akár 120 perc várakozási idő is.

Beregsuránynál 60-90 perc várakozással érdemes számolni. Míg Záhonynál 30-90, sőt akár 120 percnyi állásra kell készülni. A teherforgalom tekintetében a várakozás mindkét irányban elérheti a 60-120 percet.