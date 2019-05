Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több száz millió forintot költene Kásler minisztériuma egy új újságra

Országút címmel kulturális és közéleti kéthetilapot indítanának a Petőfi Irodalmi Múzeum alá betagolva. A költségeket közel 375 millió forintra teszi az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy a HVG birtokába került kormányzati előterjesztés szerint.

Szabó Dániel , 2019. május 8. szerda, 13:05 Fotó: MTI Fotó / Kovács Attila

Irodalmi erőközponttá akarja fejleszteni a Petőfi Irodalmi Múzeumot a kormány, milliárdokat szánnak arra, hogy az intézmény "a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé" váljon - derült ki korábban a héten. Most pedig egy előterjesztés tanúsága szerint az Emberi Erőforrások minisztériuma komolyan is gondolja az átalakítást, ezért egy új kulturális fórumot is indítana.

Az új lap címe Országút lenne, kéthetente jelenne meg a Petőfi Irodalmi Múzeum gyámsága alatt. A tervezetet megszerző hvg.hu szerint évi 300 millió forintba kerülne a kiadás. Az újságban a kultúra és a közművelődés területét foglalkoznának, mert annak nemzetegyesítő és -megtartó szerepe erős.

A portál szerint az elképzelés nem új: még tavaly publikálta ötletét Kodolányi Gyula költő, műfordító az akkor még Magyar Időknek hívott kormánylapban, miszerint "orgánumok és megfelelő terjesztési infrastruktúra nélkül nem juthat szóhoz" az az értelmiség, amely interpretálja a "nagy új szellemi teljesítményeket", ezért kellene egy új hetilap. Az Emmi pedig már meg is kezdte a miniszteri szintű kutatást, hogy megtalálja azt a vezető értelmiségi kört, amely alkalmas lehet ennek az új megközelítésű kulturális, illetve közművelődési célú fórumnak a működtetésére.

A tervek szerint a periodika neve Országút lenne, 490 forintért lehetne megvásárolni, és a tervek szerint a 48 oldalas kiadvány 8000 példányban jelenne meg. A költségeket pedig már az első évben 374 millió forintra taksálják. A bér jellegű kiadásokra 99,5 millió forintot szánnak, de még ezen felül fizetnének ki 50 millió forintot szerzői honoráriumokra. Az egyszeri, induláskor adódó kiadások után 2019-től már évente 300 millió forintot fordítanának a költségvetésből az új kulturális médiatermékre.