Több száz sofőr találkozhatott rendőrrel

A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai közel 500 járművezetőt, valamint 48 járművet is ellenőriztek.

A Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai 2019. december 19-én az ittas járművezetők kiszűrése és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében finn módszeres ellenőrzést tartottak, melynek lényege, hogy előre kiválasztott helyszíneken, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg a gépjárművezetők ellenőrzése - írja a police.hu.

A preventív célú ellenőrzés során 2 településen, különböző helyszíneken, összesen 470 gépjárművezetőt ellenőriztek a rendőrök, melyből 4 esetben jelzett az alkoholszonda pozitív értéket. A rendőrök 1 sofőrrel szemben közigazgatási eljárást, 3 személlyel szemben büntetőeljárást indítottak.

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén a jövőben is tartanak hasonló ellenőrzéseket, amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése, és a közlekedésbiztonság növelése, melyet civil gépkocsikból való ellenőrzés során is érvényesítenek a rendőrök, ellenőrizve így továbbá a biztonság öv használatát, az elsőbbségadást, a tilos jelzésen való áthaladást, valamint a vezetés közbeni mobiltelefon használatát is.

Ezzel egyidőben téligumi kommandó közlekedésbiztonsági kampányt is tartottak az egyenruhások egy helyi bevásárlóközpont parkolójában, melynek célja, hogy felhívják a járművezetők figyelmét a megfelelő gumiabroncsok fontosságára. A 48 jármű ellenőrzése során a rendőrök ajándékot osztottak a járművezetőknek.