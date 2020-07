Több sztrádamatricát vásároltak az autósok

Nőtt a sztrádamatricák forgalma az első félév során. Részben azért, mert a magyarok nagy része külföldi nyaralás helyett belföldi célpontot választott.

Az első félévben összesen 5,45 millió darab sztrádamatricát - más néven e-matricát - vásároltak az autósok összesen 10 milliárd forintért. Az alig több mint 1,3-1,3 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.

Az MTI idézi Bartal Tamás, a NÚSZ Zrt. vezérigazgatóját, aki szerint a matricaforgalom növekedése részben annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány miatti óvatosság következtében a lakosság idén nyáron inkább a belföldi utazásokat, a balatoni nyaralást részesíti előnyben a külföldi kikapcsolódással szemben.

A megyei matricák adták az eladások harmadát, ezekből ugyanis 1,8 millió kelt el. A NÚSZ összesítése szerint a legnépszerűbb megyei matrica továbbra is a Pest megyei, amelyből egymilliónál is többet vettek a közlekedők. A Fejér megyeiből több mint 200 ezret, a Győr-Moson-Sopron megyeiből 126 ezret vásároltak. A legkevesebb, mintegy 3 ezer darab a Veszprém megyeiből fogyott, de idén még ebből is többet vettek, mint tavaly ilyenkor.