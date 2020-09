Több tucat rendőr lett koronavírusos

A rendőrség állományában, egészen konkrétan a Teve utcai rendőrpalotában is volt, akinél beigazolódott a koronavírus – értesült a Magyar Hang.

A hatóság a lapnak azt írta, hogy 34 kollégát tartanak nyilván Covid-19-fertőzöttként.

A Magyar Hang úgy tudja, hogy a Teve utcai központban is volt beteg. A rendőrség ezt is megerősítette: egy szolgálati okból külföldön tartózkodó kollégáról van szó, akinek a rendőrség PCR-tesztet is biztosított.

A hvg.hu úgy tudja, hogy a fertőzés a Fővárosi Törvényszéket is elérte, lapunk pedig a Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál értesült fertőzöttről.