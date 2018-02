Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több út nem járható Vas megyében

Hóátfúvás miatt továbbra sem járható három mellékút Vas megyében, ahol további mintegy ötven útszakaszon csaknem száz munkagép dolgozik - közölte Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetője vasárnap az M1-en.

Csak Vas megyében vannak lezárt útszakaszok: Karakó és Jánosháza, Kemenesszentmárton és Mersevát, valamint Szombathely és Bucsu között számíthatnak korlátozásra az autósok a folyamatos hóátfúvások miatt - mondta Pécsi Norbert Sándor.

Ugyanakkor az ország szinte teljes területén csapadékmentes az időjárás, a gyorsforgalmi utak jellemzően szárazak vagy sónedvesek. Az autósok csak Veszprém, Tamási, Fertőszentmiklós és Kaposvár térségében, valamint Vas megye nyugati részén számíthatnak téliesebb útviszonyokra, ezeken a területeken elsősorban a hóátfúvás okoz problémát. (Hátba támad minket a tavasz.)

Vas megyében napok óta óránkénti 50 kilométeres széllökések vannak, vasárnap várhatóan csökken a szél ereje, így a hófúvásos szakaszok száma is csökkenhet - mondta Pécsi Norbert Sándor. Kora reggel Győr-Moson-Sopron, Zala, Somogy megyében, a Duna-Tisza-közén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is erősebb széllökéseket mértek - számol be az MTI.

A fotó forrása: Pixabay