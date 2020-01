Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Több városban is rossz maradt a levegő

Többfelé továbbra is rossz a levegő a magas szállópor-tartalom miatt - adta hírül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK).

Az NNK az MTI-vel azt közölte: egészségtelen a levegő minősége Szegeden. További tíz településen pedig kifogásolt a levegőminőség, ezek: Budapest, Esztergom, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Százhalombatta, Szolnok, Tatabánya, Tököl és Vác.

A meteorológia előrejelzés alapján a napokban várhatóan az egészségügyi határérték körül alakul a kismértékű aeroszol részecskék (PM10) koncentrációja.

A helytelen lakossági tüzelés mellőzésével sokat tehetünk a környezetünkben élők egészségének megóvásáért - közölte a hivatal.

Fenntartják a budapesti szmogriadó tájékoztatási fokozatát - jelentette be a Főpolgármesteri Hivatal. Szombaton a légszennyező anyagok napi szintje a korábbiakhoz képest újra állandósult. Budapest levegője továbbra sem problémamentes, bizonyos vonatkozásokban továbbra is magasabb az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasoltnál.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap és hétfőn a légszennyezettség szempontjából nem valószínű érdemi változás. A levegőminőség várhatóan kedd estétől javul.

Mindezek miatt indokolt a szmogriadó tájékoztatási fokozatának fenntartása, ez a légszennyezettség olyan szintjét jelenti, amely veszélyt jelent az emberi egészségre, a lakosság különösen érzékeny csoportjára - gyermekekre, idősekre, betegekre - írta a hivatal.

A hivatal azt javasolja a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak, hogy kerüljék a nagy gépjárműforgalmú területeket, kerüljék a szellőztetést, a szabadban tartózkodást.

Karácsony Gergely főpolgármester többi között arra kéri a lakosságot és a légszennyezőket, hogy lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, inkább válasszák a közösségi közlekedést, a szolgáltató, termelő létesítmények üzemeltetői csökkentsék porkibocsátásukat.

