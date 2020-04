Tömegeket zárhatnak ki a közmunkából

Könnyebben kikerülhetnének az emberek a közfoglalkoztatásból egy friss törvénytervezet szerint. Lényegében, ha valakinek rendezetlen a kertje, vagy ott balesetveszélyes építmény található, akkor az önkormányzat saját hatáskörben kizárhatja a rendszerből.

Módosítaná a kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvényeket egy friss salátatörvény-tervezet szerint, melyet Semjén Zsolt terjesztett be a parlament elé. A változtatás lényege az lenne, hogy az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha közvetlen lakókörnyezetének rendezetlen állapota miatt, vagy a feladat- és hatáskör szerint érintett hatóság az egészségre, esetleg a közbiztonságra vonatkozó kockázatot állapított meg. Az önkormányzati előírások megvalósulását a jegyző is ellenőrizheti, de akár azt is, hogy a hatósági szabályokat betartja-e a közfoglalkoztatásra jelentkező személy.

A kizárás oka lehet, ha a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan (az azon lévő építmény, kert, udvar), vagy az épülethez kapcsolódó utcafronti közterület:

az ingatlanon hulladék-felhalmozás vagy egészségre káros anyagok tárolása történik,

az ingatlanon balesetveszélyes építmény található,

az ingatlan elhanyagolt állapota a növényi és állati kártevők, kórokozók elszaporodását elősegíti,

az ingatlanról az állatok közterületre kijutása akadálytalanul történik,

az ingatlanhasználó az ingatlannal kapcsolatban a helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségeket nem teljesíti.

A probléma, a lakókörnyezet elhanyagoltsága főként a szegényebb rétegeknél jellemző. Részint azért is, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy a kukákba nem kihelyezhető hulladékokat elszállíttassák, vagy maguk adják le egy hulladékudvarban. Vidéken tömegeket érinthet a probléma.

A salátatörvény tervezetében más új javaslatok is szerepelnek: