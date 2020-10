Tömeges felmondási hullám érik az ápolók körében

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara nyolc napja közzétett felhívására majdnem 24 ezren írták alá azt a petíciót, amelyben azt kérik a kormánytól, a szakdolgozókra ne vonatkozzon a szolgálati jogviszonyról szóló törvény - írja az Index.hu.

Nem sok időt hagyott véleményezésre még október elején az Emmi arról a módosításról, amely szerint az egészségügyi dolgozóknak jövő év elejétől többek között megszűnik a közalkalmazotti jogviszonyuk, áthelyezhetők bármely intézményhez, illetve megnehezítené számukra a másodállás vállalását is - olvasható a portálon.

A kamara elnöke, Balogh Zoltán az Indexnek arról is beszámolt, az érintettek közül minden harmadik írta alá a petíciót, amely nem anonim volt, a nevet is vállalni kellett. Sőt, nem csak a szakmabeliek akarták őket támogatni.

Sokan kerestek meg bennünket, akik nem az egészségügyben dolgoznak, hogy ők is aláírnák a petíciót. Erre azonban nem adott lehetőséget a MESZK, csak az érintetti körnek biztosították az aláírást, a részvétel azonban így is meghaladta a várakozásukat.

A több évtized óta az egészségügyben dolgozó ápolónő, Csilla is támogatta aláírásával a parlament által elfogadott törvénymódosítást. Ez alapján akár két évre is áthelyezhetik őt egy másik intézménybe az eddigi 44 nap helyett. Az ápolónő elmondása szerint az aláírók között van a legtöbb munkatársa is, akik úgy érzik, emberfeletti feladattal kell megküzdeniük, s ha ez januártól nem változik sokan végleg leveszik a köpenyüket.

Ő is egyike annak a jelenleg közel 900 egészségügyi dolgozónak, akiket október óta más intézménybe rendeltek ki.

Tizenkét óra - szkafanderben

A Fejér megyében élő hölgy részletesen beszámolt arról, miképpen értesítették őt a kirendeléséről. Október elején egy vasárnap délután telefonon szóltak neki, hogy a következő héten már nem a megszokott helyen fog dolgozni. A Korányi Kórházba helyezték át, de ezt másnap máris módosították. Ugyanis kiderült, a Szent János Kórház Kútvölgyi úti tömbjében nagyobb szükség van rá. Ahogy fogalmazott: szinte az összes kolléga kihelyezéssel dolgozik ott, akik vidéki otthonukból ingáznak. A 12 órás műszak alatt majdnem végig rajtuk van a szkafander. Ehhez járul még, hogy a napi 1,5-1,5 órás ingázások miatt erőnlétileg is nehezen bírják a megnövekedett terheket.

A fizikai leterheltség mellett a járvány már a munkatársak között is felütötte a fejét.

Anyagilag kicentizve

Az ápolónő kifejtette, hogy nem csak ez az egyetlen probléma a munkájuk során. A mai napig nem tisztázott kérdés, hogy a Szent János kórház dolgozói 180 százalékos bérre jogosultak, ugyanakkor ők várhatóan csak 50 százalékos pluszösszeget kapnak, mivel a kirendelő kórház nem kiemelt intézmény.

Mint a kamarai elnöktől megtudták, sokak számára fájó pont a másodállás vállalásának ellehetetlenítése. Jelenleg is nehézséggel küzd az egészségügy, hatalmas a munkaerőhiány, ha nem módosítják a törvényt, sokan elhagyják a pályát.Szerinte ez alapján akár heteken belül összeomolhat a jelenlegi struktúra. Arra a kérdésre, hogy mekkora béremelés ellenében lenne reális végezni ezt a munkát, annyit mondott, nem tudnak annyit fizetni, hogy ezt valaki hosszú időn keresztül csinálni tudja.