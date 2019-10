Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Török Gábor: Orbán nélkül is hatalomban marad Fidesz

A kiépült rendszer sajátosságai miatt már akkor sem forogan veszélyben a Fidesz hatalma, ha Orbán Viktor egy évre eltűnne a közéletből – véli Török Gábor. A politológus szerint vasárnap nincs sok esélye a győzelemre az ellenzéknek, a legtöbb amiben reménykedhetnek a többség megszerezése a fővárosi közgyűlésben.

Rácz Gergő , 2019. október 7. hétfő, 11:28 Fotó: MTI Fotó / Illyés Tibor

Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is - mondta a 24.hu-nak adott interjúban Török Gábor politológus. A mostani önkormányzati választásokon Budapest és azok a nagyvárosok esnek nagyobb súllyal a latba, ahol elméletileg az ellenzéknek van esélye, ennyiben ez most számukra kedvezőbb terep.

Ha így sem sikerül érezhetően jobban teljesíteniük, mint öt évvel ezelőtt, akkor az ellenzéknek ebben a mai formájában vége van. Vagy ha vége nincs is, de értelme biztosan nincs.

A Fidesz esélyeiről elmondta, botorság lenne azt állítani, hogy a teljes tábor bármi áron kitart a Fidesz mellett. Nyilván van egy magja, amely így tesz, de így van ez a szocialista párttal is, amely összességében alig létezik, mégis vannak szavazói, pedig talán a pártelnököt sem tudnák sokan megnevezni.

Talán ha Orbán Viktor egyéves szabadságot venne ki, és személyesen meg sem jelenne a közéletben, a rendszer akkor is működne, mert fel van építve, és akkor is tudnánk, hogy ő áll mögötte - mondta.