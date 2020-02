Török Gábor Orbán Viktor értékelőjét elemezte

A Fidesz most megpróbál zöldebbnek látszani még a zöldeknél is, hogy ezt a témát ne tudja kisajátítani az ellenzék - mondta Török Gábor politológus a Nyugat.hu-nak adott interjújában.

Amikor egy politikus új témákat, új irányokat keres, az nem azt jelenti, hogy amit addig következetes, kemény munkával felépített, mind kidobja a kukába - válaszolta a szakértő arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor a korábbi politikai kliséket vette elő vasárnapi évértékelő beszédében.

A mostani beszédben nyilván benne voltak a folyamatosságot jelentő mondatok, ezek kellenek is ahhoz, hogy a tábor ne zavarodjon össze. De ennél sokkal fontosabbak az újdonságok: az önkormányzati választás utáni új helyzetre adott reakciók, az ágaskodó önbizalom megmutatása az egyik oldalon, illetve a kritikák nyomán beemelt új témák, a fiatalok megszólítása vagy a klímastratégia részletezése a másikon - tette hozzá.

A klímastratégiával kapcsolatban úgy véli, hogy ebben volt egy komoly bizonytalanság a kormányoldalon az elmúlt időszakban: a téma teljes tagadásától az ügybirtoklás átvételéig sok minden elhangzott. Most a miniszterelnök szava nyilvánvalóan eldöntötte ezt a kérdést, a Fidesz nem szeretné, hogy az ellenzék ragadja magához ezt a témát. Nem akar beleszorulni abba a pozícióba, hogy minden kimondott szó ebben az ügyben az ellenfelét erősítse, így aztán maga próbál meg zöldebbnek látszani még a zöldeknél is.

"Szerintem ez okos döntés, arról nem is beszélve, hogy kivételesen nem csak politikailag hasznos, hanem talán még amúgy is" - mondta Török Gábor. Kérdés persze, hogy a klímaszkeptikus kormánypárti beszélő fejek is képesek lesznek-e ennek szellemében kizöldülni, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem esélytelen a vállalkozás.

A politológus szerint Orbán beszédeivel stílust teremtett, amit láthatóan nagyon sokan utálnak, de közel ugyanennyien meg kedvelnek, sőt, kifejezetten élvezik ezeket az alkalmakat. Nehéz vitatni, hogy politikai értelemben ma ezt az országot a miniszterelnök személyéhez és politikájához való viszony osztja két, egymástól fényévekre lévő táborra. Lázár János korábban úgy fogalmazott, hogy van a Fidesz és a nem Fidesz,