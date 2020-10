Török Gábor: sok pártnak már a léte a tét

Az ellenzéki pártok gyengesége sodorja őket a közös lista felé a 2022-es országgyűlési választás előtt, és a DK meg a Momentum kivételével a létük lesz a tét – mondta Török Gábor az InfoRádió Aréna című műsorában.

A szerencsi választással kapcsolatban Török Gábor úgy véli, hogy Karácsony Geregely annak ellenére sem tehette meg, hogy kimarad a kampányból, hogy a közös ellenzéki jelölt korábban antiszemita kijelentéseket tett.

Van egy nagy célja az ellenzéknek, a 2022-es választási siker, ahhoz választottak maguknak egy stratégiát. Ez pedig úgy szól, hogy az ellenzéki pártok megpróbálják a maguk között lévő konfliktusokat minimalizálni, és kitartanak az együttműködés mellett - mond a politológus.

A szerencsi választás azt bizonyította be, hogy még egy ilyen vitatott jelölt esetében is a szavazók hajlandók félretenni a sérelmeiket, fenntartásaikat, ízlésbeli problémáikat. Nagyjából hasonló támogatottságot szerzett most az ellenzéki jelölt, mint amilyen támogatottsággal az elmúlt évek választásain ebben a körzetben az ellenzék összességében bírt.

Azt feltételezem, ha az ellenzéknek sikerült volna előválasztást helyben megtartani és egy alkalmasabb jelöltet választani, aki kevesebb támadási felületet ad, akkor az jobban szerepelhetett volna. Az ellenzék számára tanulság az is, hogy nem érdemes elsietett pártalkukban kiválasztani a jelölteket, hanem érdemes szélesebb előválasztási folyamatban vizsgáztatni őket, és belső küzdelemben feltárni a támadási felületeiket.

- idézi a szakembert az Infostart.

A DK és a Momentum a két legerősebb ellenzéki párt

Török szerint sem a DK, sem a Momentum sem tudott olyan jelentős szavazaterősödésre szert tenni, hogy bármelyikük is az ellenzék vezető ereje lenne. Nagyon furcsa helyzetben van az ellenzék már vagy tíz éve, mert az egyes szereplők között több is akad, amelyik megcélozza, hogy ő az ellenzék vezető ereje, de igazán hitelesen ebben a pozícióban most senki sem látszik.

Az előválasztásokkal kapcsolatban azt mondta, hogy nincs olyan sok körzet, ahol az ellenzék nyert 2018-ban, de nyilván ezeken a helyeken nagyon erősen meg kell kérdőjelezni azt, hogy érdemes-e előválasztást tartani. Ugyanakkor 2018-ban nem a mostani két legerősebb párt vitte el a legtöbb ellenzéki mandátumot, hanem a Magyar Szocialista Párt. Ha a hivatalban lévő képviselők eleve felkerülhetnek a közös jelöltlistára, akkor azzal az MSZP-t előnybe hozzák, amit majd máshol kell kompenzálni - tette hozzá. Itt a veszélye annak, ha mindent a választókra bíz az ellenzék, mert mi van, ha mind a 106 helyen előválasztás van, és az LMP, Párbeszéd, Jobbik sehol sem tud jelöltet sikerre vinni, akkor nekik nem lesz parlamenti mandátumuk, csak a listáról?

Ki lesz a miniszterelnök-jelölt?

Török szerint ha Karácsony elindul, akkor biztosan ő nyeri az előválasztást. Ha nem indul, akkor ez egy nyitott kimenetelű folyamat, amely nem érteke az ellenzéki pártoknak.

Karácsonyt vélhetően minden párt elfogadná közös miniszterelnök-jelöltnek - mondta Török.

Eltűnő pártok

A politológus szerint az MSZP fokozatosan veszíti el jelentőségét, ezt pedig az elnökválasztás sem törte meg. Ugyanakkor a szocialisták sok fontos pozícióban vannak és fontos szereplője az együttműködésnek.

Az MSZP-t leginkább egy közös ellenzéki választási siker tudná megmenteni, mert most tudna még olyan megállapodást kötni, hogy 2022 után is befolyásos szereplője legyen az együttműködésnek. Ha nem sikerül az ellenzéknek nyernie, akkor az MSZP-nek már csak a végnapjai fognak következni a 2022-2026-os ciklusban.

Az LMP tisztújítása sem volt túl látványos a politológus szerint.

Az is kérdés a pártok jövője szempontjából, ha például a Jobbik vagy a Párbeszéd nem tud egyéniben nyerni sehol, akkor számukra csak a lista marad? Csak onnan kerülhetnek be a Parlamentbe - teszi fel a kérdést Török Gábor.