Törölte a kormány a nyugdíjasokat az Erzsébet-programból

Már a hatályos törvény is úgy szól, hogy az Erzsébet-program csak a szegény gyerekek számára nyújt segítséget, más rászorulóknak nem. A zánkai Erzsébet-tábort a Valton védi és a gyerekeket is ők buszoztatják.

Biztossá vált, hogy a jövőben kimaradnak a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők az Erzsébet-programból, ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben a 2020-as költségvetési salátatörvény, amely egyebek mellett kimondja: az Erzsébet-programnak a jövőben már csak az a célja, hogy jelentősen csökkentse azon gyermekek számát, akik részére nem biztosított a napi többszöri étkezés, a regenerációhoz szükséges aktív kikapcsolódás lehetősége.

Az Erzsébet-programban eddig nem csak gyerekek, hanem szociálisan rászoruló családosok, nagycsaládosok, fogyatékossággal élők és nyugdíjasok pihenését is támogatták. A már hatályos törvényből ugyanakkor kivették a szociálisan rászoruló kifejezést és már csak a gyerekek üdültetése és étkezése maradt benne. A szociális üdüléseket eddig közfeladatot ellátó szervként a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) szervezte, de az alapítvány erre vonatkozó feladatait is eltörölték.

A gyerekek táboroztatásával kapcsolatos feladatokat továbbra is - költségvetési forrásból - az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány látja el az Erzsébet-táborokban. Ezt jelzi például, hogy az alapítvány nagyon aktív a közbeszerzési piacon. Legutóbbi tenderét például Valton-Master Car Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nyerte júliusban: a cégtől öt darab buszt bérelnek július közepétől augusztus 23-ig 23,3 millió forintért. A buszokkal határon túli gyerekeket szállítanak Zánkára, valamint horvátországi magyar gyerekeket a zánkai Erzsébet-táborból a Fővárosi Nagycirkuszba.

Biztonsági őr és hostess lány - kéz a kézben

A Valton-Master stratégiai partnere a Valton-Sec - a két cég székhelye is azonos címen van -, amely a Fidesz kedvenc örző-védő cége. A Valton-Master többségi tulajdonosa Varga-Szabó Andrea, akinek lakcíme megegyezik Varga Lajoséval, aki a Valton-Sec többségi tulajdonosa. Jó évük volt: az árbevétel 6,4 milliárd forintról 7,37 milliárdra emelkedett 2018-ban, melynek döntő része, 4,6 milliárd forint objektumvédelemből származott.

A Valton-Sec védte például a 2017-es vizes világbajnokság helyszíneit egymilliárd forintért, Varga-Szabó Andrea pedig a Valton-Master mellett az Apple PS Hostess Ügynökség Kft. tulajdonosa is, a cég szintén fontos szerepet kapott a sporteseményen.. "A vizes vb olyan sok munkával járt, hogy Andrea is kénytelen volt bekapcsolódni a tennivalókba. Sokszor előfordult, hogy reggel hatkor már autóban ült, elment Balatonfüredre, hogy eligazítsa a lányokat, akik a versenyeket követő díjátadókon közreműködtek" - írta a Boom magazin.

Tehát a Valton adta a biztonsági őröket és az azonos címre bejegyzett Apple PS pedig a hostess lányokat a vizes vb-re. A cég azzal is büszkélkedik, hogy 2015 március óta a Groupama Aréna is állandó partnerük, így az FTC hazai futballmérkőzésein a VIP hostess feladatokat ők látják el, emellett a beengedésben is a kapuknál is segédkeznek. Az FTC elnöke Kubatov Gábor, aki a Fidesz pártigazgatója.

Így már nem meglepő, hogy a zánkai Erzsébet-tábort is a Valton-Sec védi. A tábor terültén június 30-án bezárt az Egry József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Még március 13-án olyan rendkívüli szülői értekezletet tartottak, amelyre a rendőrség és a területet védő Valton-Sec őrei is kivonultak. A jövőben is lesz mit védeni, hiszen a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábor is teljesen megújul.

Kicsit építkeznek

A kormány erre 26 milliárd forint fejlesztési forrást biztosított. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány a bontási és építési közbeszerzéseket már idén januárban, illetve tavasszal kiírta, de még nem tudni, hogy ki nyerte a hatalmas munkát. Az alapítvány kuratóriumi elnöke mindenesetre továbbra is Hornyák Tibor, aki 2017-ben keveredett botrányba: a rászoruló gyerekek üdültetéséért felelős hivatalnok a Balaton-part egyik legdrágább szálláshelyét bérelte ki magának, és onnan járt be zánkai munkahelyére.

Az Erzsébet-utalvány kibocsátásának megszüntetése miatt szükségtelenné vált az utalvány forgalmának, illetve az abból származó bevételek felhasználásának törvényi szintű szabályozása is. A kuponokat kiadó Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. tavaly decemberben jelentette be, hogy január elsejétől sem papír, sem elektronikus formában nem forgalmaznak utalványokat, a már forgalomban levő juttatások pedig 2019 végéig használhatók fel. Az MNÜA ugyanakkor korábban mindent cáfolt, szerintük nem szűnik meg a nagycsaládosoknak, a nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló Erzsébet-program.