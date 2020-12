Történelmi léptékű gazdasági visszaesést vár idén a jegybank

A legújabb inflációs jelentés alapján decemberre harmóniába került a jegybank és a gazdasági kormányzat az idén várható kilátásokat illetően. Az idei utolsó inflációs jelentés alapján idén 6,5 és 6 százalék közötti visszaesést prognosztizál a jegybank, ami megfelel a kormányzati 6,4 százalékos előrejelzésnek. Mindezt 3,4 százalékos infláció mellett, amit jövőre ugyancsak a 3 százalékos célt meghaladó 3,5 százalék körüli inflációról döntött. Cikkünk frissül.

Matolcsy György a jegybank elnöke kijelentette, hogy a jegybank továbbra is kész minden eszközével támogatni a gazdaságot.

Fekete éveként vonul be, Trianon utáni 5-ik legrosszabb év 2020. Eddig ezek háborúkhoz, forradalmakhoz, rendszerváltozásokhoz kötődtek. Első alkalom, példátlan az elmúlt 100 évben, így pandémiához kötődjön.

Most viszont sokkal jobbak a kilátások annak ellenére, hogy mekkora visszaesés lesz idén.

Érdemes már most is az Európai Unióban való felzárkózásunkat nézni még ilyen körülmények között is. Visszaesők között 0,7-1,6 százalékos felzárkózást hogy ez az év az átlagoz azzal, hogy kevésbé esik vissza a gazdaságunk, mint az Eurozóna átlaga.

Matolcsy kiemelte, hogy Románia, vagy balti államok között voltak nagyobb felzárkózást mutató államok.

Van mit tanulnunk

-mondta a jegybankelnök.

Nagy eredmény Matolcsy szerint, hogy a 2020-as válságban meg lehetett akadályozni, hogy meginogjon a pénzügyi rendszer stabilitása, és az ígéret, hogy az eddigieknek megfelelően erre vigyáz továbbra is a jegybank.



Négy tényező miatt nem lehetett megvalósítani az MNB pozitív választását, amit őszre módosított:

3 százalékot vett el a vírus második hulláma



Mi nem fokoztunk a közösségi fogyasztástól szemben más országokkal. Ez 1 százalék mínusz

A visszafogott állami költés 1,4 százalékkal rontotta az évet

A lakásáfa visszaemelését műhibának kell tekinteni, ez is kipöckölt 0,5 százalékot.

Mindezt összeadva kijön a várt visszaesés, és ha a járványt nem is lehetett volna kivédeni, de a politikával csökkenteni lehetett volna az ütést.

Amit tanultunk Matolcsy György szerint:

A jövő mindig más, teljes törésekkel hasadásokkal jellemezhető évekre kell készülni ahogy fejlődik a világ

Ami 2013 és 2019 között jó volt, az kevés lesz. Az összes nagy fordulat 80 százalékát hozza előre mindenki, a kormány, a vállalatok, a családok, most ruházzanak be.

Kell egy nagy makrogazdasági terv, 3, 5, 10 évre. Kell egy nagy beruházási terv, és egy harmadik versenyképességi terv, ami előrehozza a beruházásokat.

Most 2022-ig nem érdemes kiemelt szempontként kezelni a válság időszakában a költségvetési egyensúlyt, de utána nem szabad engedni. Az adósság megmarad, az nyer, aki a kreatív bölcs és bátor döntéseket meg tudja hozni mindennek a kezelésében.



Változékony marad az inflációs környezet

Nem dőlhetünk hátra

-mondta Virág Barnabás alelnök arról, hogy az év közben ármegugrást követően a mostanra látszólag visszaesett az árak növekedése.

Elmondása szerint mindebben négy tényező játszott szerepet:

Bázishatás, nagyok voltak a viszonyítási eltérések

Dohánytermék adójának az emelése

Másik irányban a külső környezet, az Európai Központi Bank kamatpolitikájának hatása.

A belső kereslet visszafogott.

A 15 százalékot meghaladó beruházási ráta azt mutatja, hogy évi átlag 4 százalék körüli helyreállítás lehet a magyar piacon, amiben nagy szerep jut a pénzpiaci rendszernek. Ez támasztja alá azt, hogy az idei és fájdalmas veszteségeket hoz, minden adott a kilábaláshoz.a

Hiába az eddigi dezinfláció az elmúlt hónapokban, kiemelten fontos, hogy ne legyen nulla a rövid futamidejű termék hozama. Virág szerint ha kell, akkor ennek megfelelően fenntartja a kamatkülönbözetet az alapkamat és az egyhetes tenderek esetében a jegybank, ahogy azzal korábban erőteljesen meglepte a piaci szereplőket.

Virág azt is elmondta, hogy az eszközvásárlásokban változatlanul rugalmasan fog fellépni az MNB.



Újabb kötvényeket bocsáthatnak ki a vállalatok

Eddig 30, becslésem szerint 34 kibocsátás lehet a jegybank által indított vállalati kötvényprogramban - mondta Patai Mihály alelnök.

Elmondása szerint a programban 570-600 milliárd pénz mozdul meg. Az eddigi legkisebb egymilliárd, a legnagyobb 70 milliárdot bocsátott ki átlag 9 év futamidővel, utóbbi cég a Magyar Telekom.

Szintén számottevő tényező a jegybank növekedési hitelprogramjának a válságra való tekintettel indított fejezete, amihez 1000 milliárdot hozzátett szeptemberben a monetáris tanács.

Tovább robog a vonat

- mondta Patai.

Az azonnali fizetésekben 3 millióan vettek részt, akik Patai szerint vélhetően elégedettek. Ebből biztosan elégedettek egymillióan, akik éjjel és hétvégén utaltak, amire korábban nem volt lehetőségük.

Az MNB 10-20 éves perspektívában is számol a készpénzzel, ez része a hazai fizetési kultúrának, amit a cél, együtt, és biztonságosan üzemeltetni az elektronikus megfejtések mellett

Ezzel együtt is 82 százalék volt tavaly a készpénz súlya a tranzakciókban, elmúlt hónapban ez 78 százalékra csökkent. Patai kiemelte, hogy a hétezermilliárdos készpénzállomány nem kiugró nemzetközileg. Lassabban növekszik a készpénz, alul is marad az Eurozóna keresletéhez képest, ott a mi 10,2 százalékunkhoz képest 10,8 volt a növekmény, az Egyesült Államokban ez 15 százalék.



Minden a fixálásról szól a hitelezésben

A minősített, szabályozott termékekben ösztönözhető a verseny, fogyasztóbarátabbá lehet tenni a piacot - mondta Kandrács Csaba piacfelügyeletért felelős alelnök.

A felvett új jelzáloghitelek 70 százaléka immár minősített hitel, amit fogyasztóbarátként tart nyilván a jegybank. A túlnyomó többség pedig fix kamatozással veszi fel a hitelét, Kandrács szerint aki kimaradna ebből, az is mérlegelje a feltételek rögzítését, erre ösztönzi a hitelfelvevőket évek óra a felügyelet.

Január 1-től lesz minősített fogyasztói kölcsön is, újabb négy bank jelentkezett be erre a termékkörre.

Eddig 2,5 milliárd bírságot szabott ki az MNB 31 esetben bírósági esetek lettek, és az ügyfeleknek folytatólagos védelemre lehet számítaniuk.

Újabb innovációk vannak és lesznek, a költségkimutató termékekkel, és blockchain adatbázist indít a jegybank, ami a bankok és biztosítók között lesz hatékonyabb az adósok hátterének igazolása.