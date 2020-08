Törvénnyel állítanák meg a drágulást, azonnali nyugdíjkorrekciót kérnek

Törvénymódosítást kezdeményez az LMP, hogy jogszabály mondja ki az alapvető élelmiszerek 5 százalékos forgalmi adóját - jelentette be Schmuck Erzsébet, a párt társelnöke. Azonnali nyugdíjkorrekciót is kezdeményeznek az elszálló árak miatt, valamint azt is, hogy ne négy év alatt, hanem most adja oda a kormány a 13. havi nyugdíjat.

Az LMP a törvénymódosító javaslat mellett aláírásgyűjtésbe is kezd azért, hogy a kormány csökkentse 5 százalékra az alapvető élelmiszerek áfáját a jelenlegi 27 százalékról - mondta az MTI szerint Schmuck Erzsébet szombati budapesti, a Facebookon is közvetített sajtótájékoztatón. Nyugdíjköltségek: kiderült, jövőre mekkora többlettel számol a kormány

Elszálltak az árak, mit lép a Pénzügyminisztérium? Különösen a zöldségek és a gyümölcsök ára szökött a csillagos egekbe, így a vásárlásukat sok család már nem is engedheti meg magának - mondta a politikus. A nyugdíjasok helyzetének javítása érdekében kezdeményezik, hogy a kormány azonnal korrigálja a nyugdíjakat, ha az infláció több mint 1 százalékkal magasabb az év eleji nyugdíjemelésnél. Az LMP emellett azt is követeli, hogy a kabinet - többéves bevezetés helyett - azonnal adja oda a nyugdíjasoknak a tizenharmadik havi nyugdíjat - tette hozzá Schmuck Erzsébet. Kanász-Nagy Máté, a párt elnökségének titkára közölte, az áfacsökkentés azt jelentené, hogy egyik napról a másikra akár több száz forinttal csökkenhet a gyümölcsök ára. Az újpesti önkormányzat augusztus végétől az ottani piacon beváltható ötezer forintos utalvánnyal segíti a nyugdíjasokat - mondta a politikus az újpesti piacon tartott tájékoztatón. A PM szerint az áfacsökkentés nem hatékony

Pénzügyminisztérium korábban azt közölte az ATV-vel, hogy a tárca szerint az élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése nem lenne hatékony eszköz a drágulás megfékezésére. "A munka közterheinek csökkentése bizonyítottan sokkal hatásosabb gazdaságélénkítési eszköz, mint az áfacsökkentés."



A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik.

