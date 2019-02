Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Törvénytelenül méri a sebességet a rendőrség? - reagált a hatóság

A rendőrség nem jár el törvénytelenül, amikor nem közli előre a közúti sebességellenőrzések helyét és idején - jelentette ki az MTI tudósítása szerint az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) közlekedésrendészeti főosztályvezetője, Óberling József hétfőn Budapesten.

A be nem jelentett sebességmérés több hírportál szerint jogszabálysértő, miután a rendőrségi törvény előírja, hogy előzetesen nyilvánosságra kell hozni a megfigyelt területre vonatkozó adatokat. Óberling József emlékeztetett: az ORFK tavaly szeptemberben jelentette be, hogy a közlekedési fegyelem megbomlása miatt szigorítják a sebességellenőrzéseket; nem fogják például közzétenni a mérések tervezett helyszínét, és "civil" járművekkel is ellenőriznek.

Hangsúlyozta, hogy a törvény feljogosítja arra a rendőrséget, hogy intézkedéseiről hang- és képfelvételt készítsen, ezt pedig nem kötelessége sem előre bejelenteni, sem táblákkal figyelmeztetni rá.

Felidézte, hogy tavaly az év első nyolc hónapjában harminccal többen haltak meg az utakon, mint 2017 azonos időszakában. A 2018 egészére vonatkozó előzetes adatok viszont azt mutatják, hogy helyes volt a szeptemberben bejelentett szigorítás, mert az év egészét tekintve 2017-hez képest már nem nőtt a halálos áldozatok száma - emelte ki a főosztályvezető.