További gyengülés várhat a forintra

Meglepődtek a piaci elemzők a Magyar Nemzeti Bank júniusi kamatdöntésének eredményén, ugyanis nem most, és nem ilyen intézkedésre volt kilátás. Az alapkamat csökkentése azt valószínűsíti, hogy további gyengülés lehet a forint árfolyamában.

A mostani lazítás mögött feltehetően az állhat, hogy a jegybank a kedd délután megjelenő prognózisában lefelé módosította a korábbi GDP-előrejelzését. A kamatcsökkentéssel pedig a járvány miatt visszaeső gazdaság élénkítését próbálja támogatni - mondta Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Emellett szerepet játszhatott a döntésben az is, hogy az elmúlt hetekben a régiós jegybankok is csökkentették az alapkamat szintjét.

A technikai kép alapján tovább gyengülhet a forint - kommentálta a kamatdöntést Varga Zoltán, az Equilor elemzője. Mind az euró-forint, mind a dollár-forint vizsgálata arra utal, hogy a következő időszakban inkább forintgyengülés várható. Az euró-forint jegyzése a mai kereskedésben átlépte a 347,50-es szintet, a következő potenciális megálló 350 közelében húzódik, ezt követően pedig a 355-356-os zóna lehet elérhető. A dollár-forint árfolyamában a 310-es szintre érdemes figyelni, melynek áttörése esetén elsőként a 312-es, majd a 316-os magasságokat érheti el.



Mivel az infláció a következő hónapokban, valamint a jövő év elejéig kissé a 3 százalékos inflációs cél felett alakulhat, nem lesz szükség szigorításra, amire a következő két-három évben sem számítunk - mondta Suppan Gergely, a Takarékban szakártője. A határidős kamatlábpiac pedig kismértékű, mintegy 10-15 bázis pontos további kamatcsökkentést árazott be, ami az egyhetes betéti kamat esetében be is következhet, mivel a cseh és a lengyel jegybank is a hazai alapkamat szintje alá csökkentette az alapkamatot.