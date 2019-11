Továbbra is hiány van a csecsemők élefontosságú gyógyszeréből

Mostanra jórészt elfogytak a külföldről behozott K-vitamin készletek, és ismét országos a hiány, csak véletlenszerűen kapni néhány helyen az életfontosságú gyógyszert - értesült az Index. A portál munkatársa tíz, véletlenszerűen kiválasztott gyógyszertár közül egyikben sem kapott Konakion nevű készítményt.

A kisbabák vérzékenységének megelőzésére szolgáló gyógyszerből az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) honlapján olvasható információk szerint "bizonytalan végű" a hiány, amelynek "gyártási gond" az oka - írja a portál.

A tavasz végén fellépő hiány átmeneti orvosolására az OGYÉI több hónapra elegendő, összesen 58 200 doboz K-vitamin importját engedélyezte .

A K-vitamin (vagy Konakion) hiányában a véralvadásban szerepet játszó véralvadási faktorok nem termelődnek kellő mennyiségben, ami életveszélyes vérzésekhez, agyvérzéshez vezethet. Magyarországon az újszülöttek rögtön a megszületésük után pár órával, még a kórházban megkapják az első adagot. A csak anyatejjel táplált csecsemőknek ezután adott időközönként ismétlődően újabb adagot kell kapniuk. A K-vitamin be nem adásához köthető a vád szerint az a tragédia is, amely miatt évek óta húzódó per folyik egy oltáskritikus szülőpár ellen.