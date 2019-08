Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tragikus a helyzet egy állami intézményben

Kiürült a konyha a vakok intézetében, mivel a dolgozók a szánalmas fizetés miatt felmondtak, a szociális ágazat egészében megfigyelhető a vészterhes munkaerő-elvándorlás.

Egyre nagyobb a létszámhiány a Vakok Állami Intézetében (VÁI), ahol a nevük elhallgatását kérő dolgozók elmondása szerint felmondott már a szakács és a konyhai kisegítők csapata is - írja a Népszava. Az alkalmazottaknak ez azért különösen fájó pont, mert az alacsony fizetések mellé a kedvezményes munkahelyi étkezés volt az egyetlen kedvezmény, amit kaptak.

Azt írták: "a néhány éve végzett egymilliárdos nagyságrendű épületfelújítás során vadonatúj konyha létesült a régi, elavult helyett, új berendezésekkel - és ez most leállt. Az intézet lakóinak valami külső cég fog kaját szállítani, a dolgozók haljanak éhen".

A nyilvános adatok szerint a meghirdetett állások közt szakácsot és kisegítőt is keresnek, a pályázat 26-án zárul, ami azt mutatja, még nem adta fel teljesen az intézet annak reményét, hogy megtarthatja a saját konyhát. Az is biztos ugyanakkor, hogy ápolóból és fejlesztő pedagógusból kevesebb van a szükségesnél, de hiányzik adminisztratív dolgozó, raktáros és segédmunkás is.

Az egyes ágazatok jövedelmi viszonyait bemutató országos kereseti statisztika szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott szociális munkások nettó átlagkeresete 155 ezer forint környékén van, de az átlag itt is jelentősen torzít, a medián bért pedig nem ismerjük. A szociális szakma szakszervezeteinek közösségi oldalain indított kampányban mindenesetre sok 120-130 ezer forintos fizetési papírt tartanak fel maguk elé az alkalmazottak.