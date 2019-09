Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Trócsányi mögött is migrációpárti összeesküvést lát a kormány

Az Európai Parlament JURI bizottsága a héten összeférhetetlennek találta a volt magyar igazságügyi minisztert, Trócsányi Lászlót. Érvelésük szerint orosz kapcsolatai és az állam képviseletét több ügyben ellátó ügyvédi irodája miatt alkalmatlan, de Kovács Zoltán államtitkár szerint ez csak a bevándorláspárti erők bosszúja.

Már korábban több tagállam és frakció képviselői jelezték, hogy az Európai Parlamentben nem támogatják Trócsányi László egykori igazságügyi miniszter kinevezését a bővítésért felelős biztosnak az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottságban. A hét közepén a fideszes politikust meghallgatta a JURI szakbizottsága is az EP-nek és összeférhetetlenséget állapított meg a jelölttel kapcsolatban. Érvelésük szerint problémás, hogy Trócsányi azt állította, nincs kapcsolata a nevét viselő Nagy és Trócsányi Ügyvédi Irodával, miközben abban még 2018 nyaráig tulajdonrésze volt.

Valamint a bizottság - egy belső dokumentum szerint, melyről a Politico írt - azt is kifogásolta, hogy igazságügyi minisztersége alatt orosz gyanúsítottakat adtak ki Moszkvának, akiket később ott szabadlábra is helyeztek annak ellenére, hogy az Egyesült Államok is kérte kiadatásukat. Vlagyimir Ljubisin és azonos nevű fia ügyében az amerikai hatóságok stabil vádakat fogalmaztak meg, a magyar kormány pedig úgy adta ki őket Oroszországnak, hogy borítékolható volt, ott szabadon engedik őket.

Orbán Viktor miniszterelnök már jelezte, hogy nem csak második, de harmadik és negyedik biztosjelöltje is van Trócsányi László helyett, de ezzel együtt kitartanak a volt tárcavezető mellett és az ő kinevezését szeretnék elérni. Most viszont Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár egy veretes kommunistázással és egy bevándorláspárti összeesküvéssel magyarázta a magyar jelölt elbuktatását.

"Az internacionalista, bevándorláspárti erők bosszúból nem akarják engedni, hogy Trócsányi László személyében olyan ember kerüljön az Európai Bizottságba, aki aktív szerepet játszott Magyarország határainak megvédésben" - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Magyar Rádió Vasárnapi Újság című műsorában az MTI szerint. A politikus arról beszélt, hogy felháborodással szemlélik, ami az Európai Parlamentben (EP) történik.

"Mi azt gondoltuk, hogy az előző Európai Parlament politikai kampányai, boszorkányüldözése és lejárató hadjárata után talán egy belátóbb és valamivel konszolidáltabb időszak következik" - fogalmazott Kovács, aki szerint a JURI a megfogalmazott aggályaival "gyakorlatilag lábbal tiporja az európai jogot és azt a bosszúhadjáratot folytatja, amelyet a bevándorláspárti parlamenti többség indított Magyarország ellen". A szakbizottság döntését koncepciós eljárásnak nevezte.

"Ez egy olyan új típusú internacionalizmus, amely nem fogad el más típusú felfogást, nem csak egy kérdésben, nevesül a migráció kérdésében, hanem semmilyen más dologban sem" - mondta Kovács Zoltán, aki szerint a magyar baloldal semmitől sem riadt vissza eddig sem, hogy feljelentse a Fidesz-KDNP-t az EU-ban, de ez most egy új szintre lépett, szerinte most ez a Trócsányi elleni "rágalmazásban és lejáratásban" nyilvánul meg.

Az internacionalista boszorkányüldözést folytatók nem hagyhatták szó nélkül, hogy Magyarország és Trócsányi László olyan kulcsfontosságú, a bővítésről és a szomszédságpolitikáról szóló portfóliót kaphat, amely az egyik legfontosabb Európa jövője szempontjából - tette hozzá Kovács az interjúban.

Egyelőre új meghallgatása lesz a JURI szakbizottságban Trócsányinak, aki ha elbukik újra, de mégis fenntartják a jelölését, akkor az egész Európai Bizottság vele bukhat. Ugyanis az egész EB-ről egyben szavaznak majd novemberben az EP-ben, ha pedig egy jelölt nem felel meg, akkor az Ursula von der Leyen-féle új Bizottság sem állhat fel.