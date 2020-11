Trump földcsuszamlásszerű győzelmet arat - megszólalt a Fehér Ház szóvivője

Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője Donald Trump republikánus elnökjelölt "földcsuszamlásszerű" győzelmét jósolja Joe Biden demokrata elnökjelölt felett.

McEnany a Fox Newsnak elmondta: úgy véli, hogy ma este földcsuszamlásszerű győzelem érkezik, és a jelenlegi elnöknek simán behúzza az ingaállamokat is így Floridát és Ohiót - idézi a New York Post.

Ezzel szemben a RealClearPolitics politikai portál közvélemény-kutatásainak átlaga azt tükrözi, hogy Biden Floridában enyhe mértékben vezet, Trump pedig csak Ohióban van fölényben.

A szóvivő annyira magabiztosan bízik főnökében, hogy szerinte Trump megnyeri a szavazást a szintén ingaállamnak számító Pennsylvaniában, Wisconsinban és Michiganban, amelyekben 2016-ban is nyerni tudott. A RCP szerint viszont Biden Michiganben és Pennsylvania-ban 1,2, Wisconsinban pedig 6,7 százalékpontos népszerűségi fölényt élvez a regnáló elnökkel szemben.

Ám ez nem minden: McEnany úgy látja, Amerika garabonciás vezetője Minnesotát is magával ragadja, sőt Nevadában is győz, ahol viszont 4 éve sem tudott nyerni és a friss a közvélemény-kutatások szerint most is le van maradva Biden mögött.

Donald Trump egyébként kedden - szóvivője előtt - megjelent a televízió "Fox & Friends" című műsorában, és azt mondta, hogy úgy véli, hogy "szilárd esélye van a győzelemre", továbbá, hogy felülmúlja a négy évvel ezelőtti eredményeit az összes elektori testületnél. "Azt hiszem, jobbak leszünk. Az emberek értékelik azt a munkát, amelyet elvégeztünk" - tette hozzá.