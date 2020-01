Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Türelmet kérnek a szegény nyugdíjasoktól - túl sokan üdülnének

A szokásosnál is több rászoruló nagycsaládos és nyugdíjas pályázott az Erzsébet-programon szociális üdülésre, ezért márciusig várniuk kell az eredményre.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) is megerősítette, hogy január 20. helyett márciusig várhatnak az eredményre azok a rászoruló nyugdíjasok és nagycsaládosok, akik még tavaly pályáztak az Erzsébet-programon szociális üdülésre. Az ok: a szokásosnál is nagyobb érdeklődés övezte a pályázati kiírásokat.

"A beadott pályázatok feldolgozása a vártnál több időt vesz igénybe, ezért az értesítések kiküldésének ideje módosult. A pályázatok eredményéről azok feldolgozását követően, várhatóan 2020 márciusában, minden jelentkező értesítést fog kapni a saját személyes profiljában megadott kapcsolattartási e-mail címre" - közölte az MNÜA az erzsebetprogram.hu oldalon.

A nyugdíjasok 2019. szeptember 30-tól pályázhattak kedvezményes üdülésre november 29-ig. Az elnyert támogatás belföldi szálláshely-szolgáltatás igénybe vételére használható fel 2020. december 31-ig. Ha pedig csak márciusban bírálják el a pályázatokat, akkor a nyugdíjasok elbuktak negyedévet 2020-ból, amikor üdülni mehettek volna.

Ugyanakkor a Napi.hu írta meg, hogy több ezer nyugdíjast eleve kizárhatott az MNÜA az Erzsébet-programból azzal a pályázati szigorítással, hogy a 2020-as üdülésekre már csak azok pályázhattak, akiknek rendszeres, a 2019-re megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladta meg a 130 ezer forintot. Ez az összeghatár eddig 147 ezer forint volt. Az MNÜA Facebook-oldalán egymást érték a felháborodott hozzászólások.