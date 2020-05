Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tüzet rakna, grillezne? - Tájékoztatót adott ki a katasztrófavédelem

Az elmúlt hetek száraz időjárása miatt továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Otthon szabad grillezni vagy sütögetni, de ilyenkor is figyelni kell az előírásokra, akár a gázüzemű sütőknél is.

A nyári időjárás egyik pillanatról a másikra képes megváltozni. Egy hirtelen széllökés messzire röpítheti a parazsat, vagy a kerti asztalról ráfújhatja az éghető anyagot a tűzre. Ezért mindig legyen a közelben oltóanyag. Ha befejeztük a kerti sütést-főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még napokig képes parázslani. Ahogyan bográcsozásnál a tüzet, grillezésnél a parazsat se hagyjuk magára, a szúnyogok elűzésére használt fáklyákat és füstölőket is tilos felügyelet nélkül hagyni. Ezek szintén képesek tüzet okozni, ezért odafigyeléssel használjuk őket - kezdi tájékoztatóját az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal. Kertje van? Szeptembertől ezért már büntetnek! Arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak akkor kell elővigyázatosnak lenni, ha valaki fával rak tüzet, hanem akkor is, ha gázüzemű készüléket használ. Az ilyen berendezések esetében csak a kimondottan azokhoz készült pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni. A tömítéseket megfelelő időközönként cserélni kell, az újat gázszerelvényt árusító szakboltokban célszerű megvásárolni. Ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem szivárog a gáz, csere közben tilos a dohányzás, a nyílt láng használata. Palackot csak akkor szabad cserélni, amikor a készülék nem üzemel. A gázpalackról történő főzéshez, grillezéshez kizárólag a gyártó által előírt nyomáscsökkentő használható. Kerülni kell a házilagos megoldásokat, mert többnyire ezek okozzák a tragédiákat. Használat után mindig zárjuk el a palackot. Gázpalackot csak hivatalos helyről szabad beszerezni. Csak olyan palackot vegyünk, amelyiknek ép a szelepe és zárófóliával van lezárva. Előfordult már, hogy ellenőrzésnél a hatóságok hamis védőfóliával, az eredetitől eltérő színnel, zsugorítással, ismétlődő sorszámmal ellátott palackokat találtak. Az illegálisan töltött gázpalackok veszélyt jelenthetnek a felhasználókra és környezetükre nézve is. Társasház erkélyén lehet grillezni, de nem mindegy, hogy milyen módszerrel. Gázpalackról működő grillt, vagy zsámolyt társasház erkélyen tilos működtetni, ahogy a faszénnel, brikettel, parázsló fával működő eszköz sem használható biztonságosan. Ha az erkélyen grilleznénk, azt egy elektromos grillel tegyük. Mielőtt nekiállunk az erkélyen főzőcskézni, előtte olvassuk el a saját társasházunk házirendjét, nem tiltja-e az ilyen tevékenységet. Jelenleg az ország egész területére tűzgyújtási tilalom érvényes.