Ugrásszerűen megnőtt az adományozási kedv a koronavírus hatására

A koronavírus-járvány sok civil szervezetet is nehéz helyzetbe hoz. Számukra indított kivételes lehetőséget Magyarország legnagyobb adománygyűjtő portálja, az adjukossze.hu. A jelenleg 133 adománygyűjtést futtató portálon külön felületet kaptak a koronavírus témájú ügyek, ahol két hét alatt közel 5 millió forintot gyűjtöttek össze eddig. A szervezet adatai szerint a korábbi évekhez képest tízszeresére nőtt az adományozási kedv az adjukossze.hu oldalon.

Míg a korábbi évek hasonló időszakában átlagosan egymillió forint gyűlt össze a közösségi adománygyűjtések javára, addig ez idén a tavalyinak majdnem tízszerese, közel tízmillió forint. Az egyszeri adományok mellett figyelemreméltó a rendszeres adományozók számának 40 százalékos megugrása - derül ki az oldalt működtető NIOK Alapítvány közleményéből.

A felületen futó adománygyűjtések jellemzően egy-egy konkrét ügyet segítenek, amire rövid idő alatt gyűlik össze az anyagi segítség. A NIOK Alapítvány a koronavírus világjárványra válaszul indított el egy különleges akciót, amelynek keretein belül a közösségi adománygyűjtésre épülő adjukossze.hu felületén a civil szervezetek ingyenesen indíthatnak kampányokat.

A vírusra reagálva több civil szervezet indított kampányt, amelyek között található állami gondozásban élők online tanulására, eszközökre gyűjtő kezdeményezés vagy előadóművészek támogatását célzó gyűjtés is. Egy közösség menhelyeknek gyűjt állateledelt, de egy nehézségekkel küzdő jóga stúdió is kampányol. Ezek az ügyek két hét alatt összesen 447 adományozót mozgattak meg, akik 4 745 000 forintot adtak össze eddig a civil szervezetek hat kampányában.

Gerencsér Balázs, a NIOK Alapítvány vezetője elmondta, sokkal több megkeresést kapnak bajba jutott civil szervezetektől, így nagyon örülnek annak, hogy ilyen nagy mértékű az adományozási kedv is, s továbbra is folyamatosan várják az új csatlakozókat, adományozókat az adjukossze.hu oldalon. A szervezet mindenkit arra kér, hogy lehetőségéhez képest csatlakozzon civil szervezetek akcióihoz, helyi közösségi kezdeményezésekhez, illetve látogasson el a https://adjukossze.hu/koronavirus oldalra, és ismerje meg, kik azok, akiknek a legnagyobb segítségre van most szüksége.