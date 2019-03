Úgy tűnik, Orbán Viktor megadja magát - megúszhatja a néppárti eljárást a Fidesz

Kemény szavak

Manfred Weber a ZDF televízió Heute Journal című műsorában szerda reggel kemény szavakkal értékelte keddi találkozóját Orbán Viktorral - derül ki a Mérce lapszemléjéből. Az Európai Néppártban elfogyott a türelem Orbánnal és a Fidesszel szemben a Soros-Juncker plakátkampány után. Az olyan alapjogok, mint az akadémiai és tanszabadság, nem alku tárgyai, azokat alapvetően be kell tartani, és Orbán Viktor ebben az ügyben be fogja adni a derekát, ha nem kívánja kívül találni magát az Európai Néppárton."Világossá kell tennie, hogy viselkedését hosszú távon is megváltoztatja, és bocsánatot is kell kérnie" - folytatta az EPP-s vezető. A Néppártnak nem az európai parlamenti választásokon elérhető mandátumok száma az elsődleges, hanem "értékeink alapvetései" amelyeket "szigorúan meg fogunk védelmezni Orbán Viktortól."