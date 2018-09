Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Úgy veszik a magyarok a sorsjegyeket, mintha nem lenne holnap

Rendületlenül bízik a szerencsében a magyar, a Szerencsejáték Zrt. alig győz annyi kaparós sorsjegyet gyártatni, ami kielégíti a magyarok kaparás iránti szenvedélyét.

Közel egymilliárd forint értékben gyártatott le kaparós sorsjegyeket csak júliusban a Szerencsejáték Zrt. az amerikai Scintific Games International LTD-vel - derül ki az állami szerencsecég honlapjára kitett szerződésekből. Ebből is látszik, hogy a magyarok imádnak kaparni. A Szerencsejáték Zrt. már most legyártatott 2,3 millió darabot a Nagykarácsony sorsjegyből 189 millió forintért, de a Kaszinó sorsjegyekért is közel 700 millió forintot fizettek.

Persze az állami cég is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyarok kaparós sorsjegyek iránti szenvedélye ne csillapodjon. Csak tavaly 23 típusú sorsjegyet forgalmaztak, a Kaszinót pedig idén áprilisban kezdték árusítani: 2 ezer forintba kerül és 75 millió forintot lehet vele nyerni. "Minden bizonnyal sokan teszik majd próbára szerencséjüket, hiszen a társaságunk tavalyi kutatásából kiderült: a magyar vásárlók nagyon szeretik a sorsjegyújdonságokat" - közölte tavasszal a Szerencsejáték Zrt.

Évente közel százmilliárd forintért vesznek a magyarok kaparós sorsjegyeket. Az állami cég éves beszámolójából kiderült: 2017-ben 90,1 milliárd forint bevételük volt a sorsjegyekből. Ez 16 százalékos növekedést jelent a 2016-os 77,3 milliárd forinthoz képest. Ez fejenként majdnem tízezer forintot jelent. Az országban 3135 olyan értékesítő pont van, ahol kizárólag sorsjegyet árusítanak.

A Black Jack a legnépszerűbb és a legolcsóbb (200 forint) sorsjegy: 2017-ben 31,4 millió millió darabot adtak el, ebből 6,2 milliárd forint bevétele lett a Szerencsejáték Zrt-nek. A Buksza nevű sorsjegyből viszont elég volt 24,5 millió darabot eladni a 24,5 milliárd forintos bevételhez.

Ebből is látszik, hogy igazán jó kezekben van a Szerencsejáték Zrt., de egy kis képzés senkinek nem árt. A cég júliusi szerződéseiből kiderült: 10,5 millió forintot költöttek vezetőképzésre. A biztonságra is sokat áldozott a Braun Márton, volt fideszes országgyűlési képviselő által igazgatott cég: 175 millió forintos szerződést írtak alá a TVT Vagyonvédelmi Zrt-vel.

Fotó: Katona Vanda / Napi Gazdaság