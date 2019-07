Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Ügyeleti ellátás: "már nem a szakadék szélén állunk, hanem zuhanunk"

Mezőberényben úgy próbálják enyhíteni az ügyeletes orvos hiányát, hogy a posztra mentőtisztet alkalmaznak. A megoldás az orvosi kamara szerint elfogadhatatlan - írja a Népszava.

Az orvoshiány miatt egyre nagyobb a szakadék a jogszabályban előírtak és napi gyakorlat között a háziorvosi orvosi ügyeletek működtetésében. Mezőberény polgármestere például úgy próbálta az ügyelet orvoshiányát enyhíteni, hogy bejelentette: a feladatra augusztus elsejétől egy mentőtisztet alkalmaznak, amire egyébként a jogszabály nem ad lehetőséget. A polgármester szerint az új helyzetet előzetesen támogatta a járási kormányhivatal tiszti főorvosa - számol be a kényszermegoldásról a lap.

Ügyeletes orvos híján a környékbeli településekkel együtt döntöttek úgy, hogy elfogadják ezt a megoldást és tudomásul veszik, hogy orvos helyett mentőtiszt látja majd el a feladatot Mezőberényben, valamint Csárdaszálláson, Kamuton és Köröstarcsán. Az ügyeletes mentőtiszt Mezőberényben lesz, ott fogadja a betegeket illetve ha szükséges onnan megy házhoz. Munkáját orvos felügyeli majd Gyomaendrődről.

A mentőtiszt nem rendelhet receptköteles gyógyszert, illetve a halál beálltát nem állapíthatja meg. Mezőberényben helyben fogadja a betegeket és házhoz is megy, ha pedig olyan probléma van, konzultál az orvossal, illetve odahívja.

Éger István MOK elnök szerint ez megengedhetetlen precedens, ugyanakkor a lapnak mások is beszámoltak róla, hogy a mezőberényi helyzet nem egyedülálló, Abádszalókon is mentőtiszt dolgozik például. Az alapellátási ügyelet már régóta félmegoldásokkal működik, tudjuk, hogy régen a szakadék szélén állunk, de most biztos, hogy már zuhanunk - mondták érintettek a lapnak.