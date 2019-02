Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új családtámogatások - fontos szabályok derültek ki

A kormány fokozatosan árul el részleteket a családvédelmi akciótervről, a héten a falusi csok-ról és az asszonyhitellel kapcsolatos hitelbírálatról is kiderültek fontos szabályok. A falusi csok a vidéki városokban élő nagycsaládosoknak jöhet jól.

A korábbi bejelentés szerint a családtámogatási akciótervről részeként a kormány 10 millió forintos kedvezményes kölcsönt ad a 40 év alatti házas nőknek új gyermek vállalásakor - a február 21-i kormányszóvivői tájékoztatón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentése szerint azonban ezt nem csak a nők, hanem a férfiak is igénybe vehetik, sőt az elváltak is, akiknek korábban nem született gyereke.

Korábban azt mondták, hogy az állam állja a hitelbírálat díját, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki közlése szerint viszont nem lesz hitelbírálat. A kedvezményes 10 milliós hitelt még a közmunkások is igényelhetik szerinte, hiszen a közmunka is ugyanolyan munkaviszonynak számít, mint bármely más. (A támogatás feltétele a hároméves munka- vagy felsőoktatási jogviszony.) Csak a rossz hitelmúlttal rendelkezők, akik szerepelnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR - az egykori BAR) listáján, nem kaphatják meg a hitelt.

Miben különbözik a falusi csok a használt lakásos csoktól?

A kormány júliustól, de legkésőbb szeptember elsejével elérhetővé tenni a falusi csokot (családi otthonteremtési kedvezményt). A sima csokhoz képest több pénz jár a falusi csokkal az érintett településen élők számára használt lakás vásárlása, bővítés vagy korszerűsítés esetén, de csak a második és a harmadik gyermek után. Elsőszülöttnél nincs különbség, 600 ezer járt eddig is, ezután is. Második gyermeknél viszont az eddigi 1,43 millió helyett 2,6 millió forint támogatást adnak. A harmadik gyermeknél pedig a mostani 2,2 millió forint helyett tízmillió forintot fizetnek ki. Tehát a falusi csokban résztvevő településeken annyi pénzt adnak használt lakás vásárlására és bővítésre, mint amennyit másutt csak új lakásra fizetnek ki. Korszerűsítésre ennek a fele kérhető - írta cikkében a Válasz Online.

Nem falusi, vidéki ez a csok

Az úgynevezett falusi csokot azok igényelhetik, akik 5000 lakosnál kisebb községben vagy városban élnek, ahol a népesség jelenleg nem éri el a 2003. január elseje 95 százalékát. (Egy település lélekszáma itt deríthető ki.) A kormány szerint 2031 település tartozik ebbe a körbe.

A falusi csok szabályait a nagyvárosokban élő nagycsaládosoknak is érdemes átbogarászniuk, még akkor is, ha eddig nem gondolkodtak ingatlanvásárlásban, viszont ingyen nyaralóról mindig is álmodoztak - írja cikkében a Válasz Online.