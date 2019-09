Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új ételt csináltak a kutatók - tízből négy magyar jobban örülhet neki

Új típusú laktózmentes vajkrémet fejlesztettek magyar szakemberek. A tesztelőknek is ízlett.

Szendvicset mindenki készít. Akkor is ha munkába megy, ha otthon van, ha kirándulni indul vagy ha a gyermek uzsonnáját csomagolja. A jó szendvicsnek számtalan trükkje van, de az biztos, hogy ízletes lesz, ha vajkrémmel készítjük. Könnyebb is elkészíteni, mert a vajkrém a vajjal ellentétben hidegen is kenhető, energiatartalma alacsonyabb, nem beszélve arról, hogy 5-20 százalékkal olcsóbb.

Megoldás a laktózproblémára

A bökkenő, hogy a magyar felnőtt lakosság közel 40 százaléka laktózérzékeny, a hagyományos vajkrémek náluk nem működnek, a laktózmentes vajkrémeknél viszont szűk a választék.

Éppen ezért vágott bele a Kátay Gábor és Varga László vezette szakértőkből álló csapat a Széchenyi István Egyetemen egy új technológia kidolgozásába, amelynek segítségével biztonságosan gyártható az a csökkentett zsírtartalmú, laktózmentes, élőflórás vajkrém, amelynek tejcukortartalma 0,1 százalék alatti - a fejlesztésről és az új termék kidolgozásáról pedig az Élelmiszerbiztonsági Közlemények című szaklap (fizetős tartalom) augusztusi és szeptemberi számában számoltak be.

Hogyan sikerült a kóstoló?

Az új termék a 25-39 százalékos zsírtartalmú termékekhez képest nem lágyabb és nem tapad jobban, kenhetősége közel áll a megszokott vajkréméhez. A kifejlesztett termék ízét és állagát 250 fő tesztelte és szignifikánsan jobbnak ítélték, mint az üzletekben már régebb óta kapható egyik hagyományos vajkrémét. Ugyanakkor a kenhetőséget illetően viszont az utóbbi bizonyult jobbnak.

Az új termék piacra kerülésével bővülhet a hagyományos élelmiszerek piacánál jóval nagyobb mértékű növekedést mutató úgynevezett funkcionális élelmiszerek választéka. A piaci fogadtatás pedig kedvező lehet, mert a tesztelőknek ízlett, továbbá élőflórás. A sikerhez leginkább az járulhat hozzá, hogy a laktózérzékenység lényegében népbetegségnek mondható, tehát a kereslet adott.