Új fejezet Budapest és a kormány csatájában - megszólalt Karácsony és Gulyás

Lényegi kérdésekben egyezett meg a fővárosi vezetés és a kormány, az állatkerti biodóm és a Városliget ügyében azonban nincs béke - írja a Népszava.hu.

Több lényegi kérdésben is megállapodott a Fővárosi Fejlesztések Tanácsa - jelentette be közös sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester. A legfontosabb előrelépés, hogy Budapest is támogatni fogja az atlétikai központ építését - ami, Ferencváros kérésére, nem csak egy stadion, hanem többfunkciós, tömegsportra is alkalmas komplexum - ennek fejében pedig a kormány 50 milliárddal támogatja a fővárosi járóbeteg-ellátás fejlesztését. Karácsony Gergely azt is hangsúlyozza, hogy az atlétikai központtal elsősorban budapestiek érdekét szolgálták, hiszen a létesítmény a 2020-as atlétikai vb is sokféleképpen használható lesz - olvasható a lapban.

Nincs még megegyezés például arról, hogy a kormány által is támogatott Galvani-hidat, vagy a fővárosi lobbisták által szorgalmazott Albertfalvi-hidat építsék meg, erről még folynak a szakmai viták. Gulyás Gergely nem tudta megígérni, hogy a kormány kipótolja a Lánchíd felújításához szükséges 20 milliárdos fővárosi hiányt, de nem is zárkózott el az ötlettől; annyit mindenesetre megígért, hogy a kabinet állja majd a Széchenyi tér átalakításának tervezési költségeit.

Nincs megegyezés a tervezett új budai centrumkórház ügyében sem; Karácsony hangsúlyozta, hogy csak a helyszín kiválasztásáról van még vita, a főváros nem akar kórházstopot. Gulyás itt emlékeztetett rá, hogy körzeti képviselőként Pokorni Zoltánnal együtt a Szent János kórház érdekében kampányoltak, és továbbra is szeretnék, ha ez lenne az új centrumkórház - ám bármilyen döntés is születik később, a felújításra váró Szent János nem veszíti el jelenlegi funkcióját.

Maradt azonban az állóháború a Liget-beruházás ügyében: Karácsony kijelentette, hogy bár a jelenleg futó beruházásokat megállítani nem tudják, a tervezett három új épület (Innováció Háza, új Magyar Nemzeti Galéria, Városligeti Színház) építésére már nem adnak engedélyt Gulyás pedig az épülő, de még mindig befejezetlen állatkerti biodóm ügyében húzta meg a határt: mint mondta, a kormány eddig 43 milliárd forinttal támogatta meg a fővárosi fenntartású állatkert projektjét, de azt látják, hogy ez még mindig kevés - további forrásokat erre már nem adnak, viszont felül kellene vizsgálni, hogy mire ment el a pénz. A dóm befejezése további 20 milliárdba kerülne, erre viszont az örökölt 150 milliárd forintos hiánnyal küzdő fővárosnak nincs kerete.