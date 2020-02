Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új fejlesztési forrásokra számíthat az élelmiszeripar

Egyeztetési szakaszban van a 2021-es költségvetés terhére egy olyan előirányzat elkülönítése, amelyet az agrártárca használhatna fel célzottan az élelmiszeripari fejlesztések támogatása – mondta Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten kedden.

Zsigó Róbert emlékeztetett arra, hogy kedden nyitja meg kapuit a SIRHA, Európa egyik legnagyobb élelmiszeripari és HoReCa szakkiállítása. Ennek kapcsán a kormány, valamint az agrártárca élelmiszer-ágazati eredményeiről, törekvéseiről szólva hangsúlyozta: a kormány az elmúlt években stratégiai ágazatnak tekinti az élelmiszeripart és minden rendelkezésre álló eszközzel hozzájárul a fejlesztéséhez.

Ennek egyik célja, hogy a hazai agrárium által előállított kiváló minőségű alapanyagokat minél nagyobb mértékben Magyarországon lehessen feldolgozni. Ennek következtében pedig egyre több egészséges, biztonságos, kiváló minőségű élelmiszer kerüljön a magyar háztartások asztalára - hívta fel a figyelmet az államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a kormány és az Agrárminisztérium (AM) a hazai élelmiszerláncon belül is maximálisan érvényesíti a fenntartható fejlesztések alapelveit.

Mint Zsigó Róbert kifejtette, 2018-ban a Magyarországon nyilvántartott több mint 346 ezer vállalkozás kibocsátása meghaladta az 53 085 milliárd forintot. Ennek csaknem felét a feldolgozóipar adta, melynek 12 ágazata közül az élelmiszeripar produkálta a második legnagyobb értéket, közel 3500 milliárddal. Az élelmiszeripar a Magyarországon hozzá kötődő mintegy 4,5 ezer vállalkozás révén foglalkoztatás és árbevétel szempontjából is a második legjelentősebb ágazatnak bizonyult. Üzemi nyeresége egy év alatt 15 százalékkal nőtt, az elmúlt 5 évre visszatekintve pedig több mint 50 százalékkal.



A kormányzati szerepvállalás az élelmiszeriparban a stratégiai jelentőségéhez igazodó támogatottságában is megnyilvánul. Összegszerűen: a szektor a 2014-2020-as költségvetési ciklusban már 360 milliárd forintot meghaladó támogatásban részesült. Mint az államtitkár fogalmazott, "a jövőbe tekint" a 2021-2027-es időszakhoz kapcsolódó szektoriális fejlesztési tervük. Ebben a dokumentumban - az ipar szereplőivel, illetve az érdekképviseletekkel egyeztetve - 9 beavatkozási pontot és mintegy 40 intézkedést határoztak meg az élelmiszeripar és az élelmiszerlánc fejlesztése érdekében. Ez a fejlesztési terv, az agrárium egészére való tekintettel, szakszerűen foglalja össze a következő hét év legfontosabb innovációs lépéseit. A jövő egyik iránya az élelmiszeriparban is a termelékenység és a hatékonyság növelése, amihez az Ipar 4.0 és a digitalizáció alkalmazása számos új lehetőséget kínál.