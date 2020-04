Új forintérmék érkeznek hamarosan

Az MNB honlapján megjelent a Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek forgalmi érmék emlékváltozata tervezésére kiírt pályázat.

Matolcsy György MNB-elnök az MNB válságkezelő csomagja keretében április 7-én jelentette be, hogy hamarosan új 20 forintos is lesz, amely a most frontvonalban álló egészségügyi dolgozóknak és helyt állóknak tiszteleg majd.

A jegybank honlapján pedig szombaton megjelent az erre vonatkozó pályázati felhívás. Eszerint az elmúlt hetekben a Magyarországot is elért koronavírus-járvány elleni védekezésben kiemelkedő szerepet vállaló egészségügyi-, kereskedelmi-, köztisztasági-, logisztikai területen dolgozók áldozatos munkájának elismerése és az irántuk érzett tisztelet kifejezéseként az MNB a 10 és 20 forintos forgalmi érmék emlékváltozatát bocsátja ki Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek tematikában.

Az érmék tematikai oldala (a két érmén egyforma tartalommal) megújul, míg névértékes oldaluk, valamint az érmék pereme (recézettsége) változatlan formában jelenik meg.

A érmék emlékváltozata tematikai oldalának megtervezésére az MNB nyílt pályázatot hirdet, azon bárki részt vehet. A beadandó a pályázati anyagnak tartalmaznia kell

a 10 és 20 forintos forgalmi érme közös tematikai oldalának grafikai tervét fekete-fehér színben vektorgrafikus formátumban, valamint képformátumban, az éremkép tematikai leírását, valamint a pályázó elérhetőségeit.

A kiírás szerint a pályázat győztese 400 ezer forintot, valamint a grafikai terv megvalósítását nyeri el, a második díj 200 ezer, a harmadik pedig 100 ezer forinttal jár.

A pályázati anyagokat az MNB május 10-én 16 óráig várja. A pályázatot az MNB illetékes igazgatóságainak és az érméket gyártó Magyar Pénzverő Zrt. vezetőiből álló szakértői bizottság bírálja el. A pályázat eredményét az MNB május 15-ig hozza nyilvánosságra a honlapján.