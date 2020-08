Új gyorsforgalmi út épül a Dunántúlon

Novemberben indul az M83-as út fejlesztése 132 milliárd forint állami forrásból, amely révén új nyomvonalon lesz elérhető Pápáról Győr és az M1-es autópálya - írja az MTI.

A 36 kilométeren, új nyomvonalon 2023-ban elkészülő úttal a térség kistelepülései könnyebben megközelíthetők lesznek, ezáltal csökken az elvándorlás. Az új út is azt a célt szolgálja, hogy a kistelepüléseken élők életminősége növekedjen, hasonlóan a Magyar falu programhoz - mondta Gyopáros Alpár (Fidesz), a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos egy szombati sajtótájékoztatón. Arról is beszélt, hogy a kormány célja is az, hogy megállítsa a hazai kistelepülésekre évtizedek óta jellemző demográfiai csökkentést. Ezért hirdette meg Orbán Viktor miniszterelnök 2018-ban a Magyar falu programot.

A 83-as út mentén fekvő településeken a korábbi években a népességszám stagnált, vagy csökkent, ugyanakkor már látszódnak a Magyar falu program eddigi intézkedéseinek az eredményei. Részletezte, hogy az összes olyan településen az út mentén, ahol a családok jogosultak a falusi csokra, nőtt a népességszám az elmúlt másfél évben. Példaként említette Tétet, ahol 141-gyel nőtt a lakosok száma, ez közel négy százalékos növekedés.

Kovács Zoltán Veszprém megyei fideszes országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a gyorsforgalmi úttal csökken a településeken az áthaladó teherforgalom, a közlekedés biztonságosabbá válik. Mint összefoglalta, másfél évtizede kezdődött a munka, hogy elkészüljön az út, amely regionális gyűjtőúttá válhat. Stratégiailag is fontos, hiszen így a pápai repülőtérnek közvetlen összeköttetése lesz Győrrel és az autópályával.

Kara Ákos, a térség fideszes országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Zrt. 2016-ban kezdte el a tervezést, a megengedett maximális sebesség az úton óránként 110 kilométer lesz. Hozzátette, hogy 2017 decemberében megszerezték az építési engedélyeket, 2019 májusában kezdődtek a régészeti munkálatok, amelyeket befejeztek, majd elkészültek a kiviteli tervek.

Két szakaszban épül meg az út, Pápa és Tét-dél csomópont, valamint a Tét-dél csomópont és Győr között. A kivitelezés mindkét szakaszon egyszerre kezdődik.

Az ország nyugati felében is folytatódik az úthálózat fejlesztése: már tervezőt keresnek a Zalaegerszeget is elkerülő M76-os út építésére.