Új híd épül Magyarország és Szlovákia között

Új híd épülhet az Ipolyon Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba község között - jelentette be a magyar külgazdasági miniszter és a Szlovák Köztársaság gazdasági minisztere Ipolydamásdon.

Magyarország és Szlovákia között a kapcsolat a múltban összetetten alakult, mára azonban olyan jó az együttműködés, amelyre korábban még sosem volt példa - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Mindkét fél megítélése szerint mára a határok inkább a két ország összekötésére, mintsem szétválasztására szolgálnak. Ezt jelzi az új híd építése is, amelynek 2,1 milliárd forintos beruházására európai uniós keretből közösen pályáztak. Az 54 méter hosszúra tervezett híd 2020-ra készül el.

Az új hidak építése mellett hasznosnak nevezte Peter Ziga szlovák gazdasági miniszter a két ország elektromos vezetékrendszerének összekötésére tavaly aláírt megállapodást. Kiemelte a gázvezetékek összekötését is, amelyhez Bulgária és Románia is csatlakozott. A kétoldalú együttműködéseken kívül figyelemre méltónak nevezte a V4-ek közötti kapcsolatok kedvező alakulását is.

Érsek Árpád szlovák közlekedési miniszter a leendő új híd kapcsán kifejtette, a létesítmény hozzájárulhat a két ország közötti idegenforgalom, ezen belül a kerékpáros turizmus fellendüléséhez, de a kereskedelem és közlekedés alakulását is jótékonyan befolyásolhatja.

Valaha 47 híd kötötte össze az Ipoly partjait, az ötvenes évekre azonban számuk négyre csökkent - fogalmazott Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az MTI tudósítása szerint.

(Képünk illusztráció.)