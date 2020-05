Új kérést intéznek a magyarokhoz

Tej- és tejtermékfogyasztást ösztönző kampányt indít az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. A június 18-ig tartó promóció fő célja a fogyasztói tudatosság erősítése és a minőségi, tehéntejből készített termékek megismertetése, kiemelve azok pozitív élettani hatásait - közölte az AMC.

A Tej. Szívvel-lélekkel! - Fogyassz minden nap tejterméket! szlogen alatt futó kommunikációs kampány a rendezvény médiatámogatását követően online megjelenésekkel folytatódik, és influenszerek közreműködésével útjára indul a "tejbajusz" felhívás is - közölte az AMC.

Giczi Gergely, az AMC ügyvezető helyettese ismertette, hogy az idei kampányban a fiatalok és a fiatal felnőttek kerülnek fókuszba, ennek megfelelően a kampány az online térben zajlik majd, jelentős közösségi média aktivitással. A jatek.tejsziv.hu oldalon és a terméktanács közösségi oldalain játékokkal, tejtermékkel főző sztárszakácsokkal és más közismert személyekkel várják a gyerekeket és felnőtteket.

Az idei tejkampány célja kettős, ugyanis a klasszikus fogyasztásösztönzésen túl hangsúlyos szerepet kap a fogyasztói edukáció is. A magyar lakosság átlagos tejfogyasztása tejegyenértékben számítva 165 kg/fő/év, amely az Európai Unió átlagának (250 kg) kétharmadát sem éri el. A WHO ajánlása alapján napi legalább 0,5 kg tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket kell fogyasztanunk ahhoz, hogy a kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozást fenntartsuk - mondta el Giczi Gergely. Az ügyvezető helyettes ismertette továbbá a tej és tejtermékekben található vitaminok (A, B2, B6, B12, C, D, E) és ásványi anyagok (kálcium, kálium, magnézium, vas, foszfor, cink) igen kedvező arányát.

A koronavírus miatt nem omlott össze a tejipari ágazat, a szerződéses viszonyok az egész ágazat vonatkozásban fennmaradtak, sőt, tovább erősödtek - mondta Istvánfalvi Miklós a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.

Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) június 1-jét jelölte meg a Tej világnapjának. Magyarországon június 3-4. között szervezik meg a Tej világnapi rendezvényt az online térben.