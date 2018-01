Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új korszak kezdődött a készpénzes fizetésben

Januártól már csak az új 20 ezresekkel lehet fizetni, a régiek elbúcsúztak, de még sok helyen ki lehet azokat cserélni.

A régi, 2016 előtt kibocsátott 20 ezres bankjegyek karrierje december 31-én véget ért, addig lehetett velük bárhol fizetni.

126 milliárdos tétel

A határidő lejárta után a forgalomban lévő húszezresek túlnyomó részét lecserélték. Összesen 6,3 millió darab - tehát 126 milliárd forint összértékű - régi 20 ezres nem hagyta el a piacot, ami a 20 ezresek teljes állományának mindössze 4 százaléka - közölte a jegybank a Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza kérdésére.

Vissza lehet vinni

Akiknél még van régi húszezres a következő három évben, azaz 2020 december végéig bármelyik bankfiókban vagy postán becserélhetik újra. A Magyar Nemzeti Bank pedig 2037 végéig várja a régi bankjegyeket.

A jegybank válaszában közölte azt is, hogy a régi - 2014 előtt forgalomba került - 10 ezer forintos bankjegyeket nem vonták be, azok az újakkal együtt továbbra is korlátozás nélkül használhatók vásárlásaink során.

Ebben az évben folytatódik a bankjegyek cseréje. Így 2018-ban jön a tavaly bemutatott új ezres, valamint megérkezik az új 500 forintos is.