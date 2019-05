Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új kullancsalfajt hordozott be az aranysakál

Miután délről bejött Magyarország területére az aranysakál, behurcolta magával a rókakullancs egy eddig nem ismert alfaját - írja az Infostart.

Magyarországon 42 kullancsfaj volt honos eddig, ebből tucatnyi támadta az állatokat és az embert, a többiek csak bizonyos erdei állatokon élősködtek. Most, hogy az elmúlt években a déli államok felől bejött Tolna és Somogy megébe az aranysakál, vele együtt bejött a rókakullancs eddig nem ismert alfaja, ami új kérdéseket vet fel, például hogy milyen köz- vagy állat-egészségügyi problémákat fog okozni a közeli jövőben - olvasható a portálon.



Az utóbbi években most egész éves a kullancsszezon, és ezen belül is február végétől július közepéig van az első nagy rajzás, majd augusztus elejétől november közepéig egy kisebb - mondta Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancsszövetség elnöke az InfoRádióban.

"Ez nem jelenti azt, hogy a nyári szezonban nem kell tartani a kullancsoktól, sőt, ha valaki egy balatoni strandra vagy egy Duna-parti fürdőzésre megy, ott is egy-másfél óránként be kell lesni a fürdőnadrágba vagy a bikinibe kullancsvizit végett. Védekezni kell!"