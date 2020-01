Új munkahelyek garmadája jöhet létre a következő évtizedben

A következő évtizedben mintegy 18 millió zöld állás jöhet létre, köztük olyan izgalmas foglalkozások, mint a vízlábnyom menedzser, a mesterséges hús tudós vagy a termékútvonal nyomonkövető menedzser - mutat rá Inovantage kiadványában a fenntartható fejlődés legfontosabb munkaerőpiaci hatásaira az Adecco.

Az Inovantage kiadvány főként Közép-Kelet-Európa országainak munkaerőpiaci, gazdasági és oktatási irányait, ezek kapcsolatait, összefüggéseit, valamint a cégekre és a társadalomra gyakorolt hatásait értékeli és mutatja be.

A kiadvány készítői szerint az, hogy a Time magazin az év emberének választotta a mindössze 17 éves Greta Thunberget, jól mutatja, hogy társadalmilag és gazdaságilag egyaránt egy új korszakba érkeztünk. A világ, amelyben élünk, nem korlátlanul biztosítja számunkra az erőforrásokat, így ahhoz, hogy a következő generáció számára is rendelkezésre álljanak, elengedhetetlen, hogy fenntartható módon éljünk, amihez hatékony intézkedésekre és rendszerszintű változásokra van szükség. Eközben 2025-re az Y generáció, azaz az 1980 és 2000 között születettek a foglalkoztatottak 75 százalékát fogják képviselni. Számukra azonban - az előző generációtól eltérően, akiknek a pénz, a hatalom és a presztízs a meghatározó - a jó ügyek megvalósulása jelenti az igazi ösztönzést. Nem kevesebb, mint 61 százalékuk elkötelezettebbnek vallja magát és szívesebben marad olyan cégnél, amelyik rendelkezik fenntarthatósági programmal. Sőt, mi több, akár 15 százalékkal kevesebb fizetésért is hajlandóak egy zöld cégnél dolgozni.

Az új generációval új foglalkozások is jönnek majd a kiadvány szerint, bár 2017-ben a zöld foglalkozások aránya a teljes gazdaságon belül még csak 0,7 százalékot tett ki. A "zöld állások" közül a legnagyobb növekedés a napenergia, a biomassza és a szélenergia hasznosításával összefüggő területeken várható. EU szinten a közszférában található jelenleg a legtöbb zöld állás, ezek aránya már ma is 27,8 százalék. Ezt követi a hulladékgazdálkodás 12,1, a közlekedés 10,9 és az energiaszektor 7,1 százalékkal. 2030-ra azonban hatalmas ugrás várható, és a közszféra mellett a többi szektor is egyre meghatározóbbá válik: a hulladékgazdálkodás 25,7, az energiaszektor 18,9, a közlekedés 17,7 százalékkal képviseltetheti majd magát. A körforgásos gazdaságban globálisan 7-8 millió plusz munkahely fog keletkezni 2030-ra. Mindez úgy, hogy mintegy 78 millió új munkahely jön létre, miközben 71 millió megszűnik. A megszűnő pozíciókban dolgozók túlnyomó többsége szektoron belül vagy más szektorban tud majd elhelyezkedni, ehhez azonban sok esetben átképzésre lehet majd szükség.

A jövő top zöld foglalkozásai között az Inovantage kiadvány szerint nemcsak zöld mérnök lesz, aki a háztartási eszközök hatékony fogyasztásának megtervezése mellett az otthonok számára áramfogyasztás tesztet is végez majd.

Vízlábnyom menedzserre is lehet számítani, aki a vállalat vízfogyasztása mellett a termékek vagy szolgáltatások vízfelhasználás szempontjából hatékonyabb megvalósítását segíti. A virtuális egészségügyi munkatárs a digitális technológia alkalmazásával lehetővé teszi a betegek számára, hogy az otthonukban saját maguk nyomon kövessék egészségi állapotukat. Ezáltal a betegeknek kevesebbet kell utazniuk, gyorsabban felgyógyulhatnak, és az egészségügyi rendszer túlterheltsége is csökkenthető. Áruházi energia specialistára is lesz kereslet, aki a vásárlók számára tájékoztatást ad az eszközök energia- és vízfelhasználásáról. Zöldtető és zöldfal kertészre is lesz igény, aki karbantartja ezeket a városi élettereket, amelyek segítik a légszennyezettség csökkentését, segítik az épületek beolvadását a környezetükbe, és növelik a biodiverzitást. A zöld telefonközpont munkatárs telefonon keresztül nyújt majd tájékoztatást és tanácsot arról, hogyan használhatjuk az otthoni eszközeinket fenntartható módon, időt, energiát és vizet spórolva. Az okos utazásszervező az utazási idő és a torlódások mérséklése érdekében megtervezi az utazásokat, kikerüli a közlekedési dugókat és optimalizálja az útvonalakat. Termékútvonal nyomonkövető menedzser is kell, mivel a fogyasztók körében egyre nő az igény arra, hogy tisztában legyenek a megvásárolt termék előállításának körülményeivel, és a címkén található információk valódiságával. A zöld autószerelő igen keresett lehet, hiszen a hibrid és elektromos autók szervizeléséhez az autószerelők részéről is új képességekre van szükség. A szemétlerakó újrafeldolgozó azért kell, mert a kereslet növekedésével megnövekedhet az igény a régi hulladéklerakókban található értékes alapanyagok feldolgozására. Mesterséges hús tudósnak pedig azért lehet készülni, mert az őssejtből kifejlesztett mesterséges hús előnye, hogy a hús hagyományos előállítási módjához képest jóval kevesebb üvegházhatású gáz keletkezik, ezért a tudósok azt remélik, hogy ezáltal egy boldogabb, egészségesebb, tisztább és zöldebb környezet valósul meg.



