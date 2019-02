Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új rendszám jön az idén - megszólalt a Belügyminisztérium

Rekord gyorsan kifut a most használt R betű, amit a Belügyminisztérium szerint még 2019-ben új betű vált. Ha ilyen ütemben folytatódik a karakterek cseréje, 6-7 év múlva vége a jelenlegi rendszám-rendszernek - figyelmeztet a vezess.hu.

"A Belügyminisztérium várakozásai szerint még az idén megkezdődik az S betűvel kezdődő rendszámok kiadása" - válaszolta a portál kérdésére a BM sajtóosztálya. Ez azt jelenti, hogy minden korábban kiadott betűnél gyorsabban elfogy az - okmányirodáktől függően - 2018 júliusától/augusztusától osztott, és jelenleg használt R betű.

Egyszerű oka van a pörgésnek: 155 ezer darab használtan behozott autóval rekordot döntött tavaly a szürke import, amin felül 159 ezer vadonatúj személy-, és kisteherautót is forgalomba állítottak 2018-ban. Utóbbi is minden idők egyik legmagasabb száma, és a kettő együtt rekord mértékű forgalomba állítást eredményezett tavaly. Habár a használtak behozatalának növekedése megtörni látszik, az újautó-értékesítés továbbra is szárnyal.

A betűk cseréje nem "elvágólagos", akár több hónapig tartó átfedésben oszthatják az okmányirodák a kifutó, és az új betűvel kezdődő rendszámokat. Az átlagnál jóval nagyobb számú azonosítót pörgető okmányirodákban (amelyeket például autókereskedők is rendre látogatnak) gyorsabban elfogy a kiszállított mennyiség, ezekben lehet, hogy egy új betűvel osztják már az autósoknak, miközben mondjuk egy kisebb forgalmú irodában 2-3 hónap múlva fogy ki a szekrényből a korábban leszállított készlet, és csak akkor kezdik az új betűseket kiadni.

"Azért nem lehet O karakterrel kezdeni, mert összetéveszthető a Q és a 0 karakterekkel" - mondta korábban a vezess.hu kérdésére, az akkor még létező illetékes hatóság, a KEKKH. Annak ellenére született ez a döntés, hogy a rendszámtáblák második és harmadik helyein addig is, azóta is használatos az O-betű.

Pár év és kifut az összes betű

2010 környékén még 2030 utánra várták a hatóságok a mostani, 1990 augusztusában indított 3 szám, 3 betű kifutását, ám annyira felpörgött az új és használt autók forgalomba állítása az elmúlt pár esztendőben, hogy ha így folytatódik, 2026 környéke a reálisabb dátum.

2010 után kormányzati körökből felvetődött a területalapú rendszám ötlete, ami a kontinensen a legelterjedtebb, és a járműről, plusz az üzembentartójáról a legtöbb információt adó azonosító. A vezess.hu szerint az illetékes hatóságnak egyelőre nincs tudomása a készülő bevezetésről.