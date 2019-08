Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új rendszer jön az Onkológiai Intézetben

Augusztus 1-től megszűnik a sorszámhúzásos rendszer az Országos Onkológiai Intézetbe (OOI), gyógyszerterápiás konzíliumra a "B" Kemoterápiás Osztályra érkező betegeknél, így nem lesz értelme már reggel 6-tól sorba állni - mondta Polgár Csaba főigazgató a Népszavának.

Áldatlan állapotok, szervezetlenség és a tájékoztatás hiánya miatt is szenvednek a rákos betegek az Országos Onkológiai Intézetben kezelésre várva - számolt be néhány napja az Index és a 24.hu. Az intézmény főigazgatója, Polgár Csaba mától új rendszer bevezetéséről nyilatkozott a Népszavának. Szavaiból kiderül, az aznapi kezelést előíró orvos 7:30-tól hívja be a betegeket, a következő kezelésre érkező betegek 10 perces, míg az első vizsgálatra érkezők 30 perces időközökben kerülnek sorra. Az előjegyzési idő tájékoztató jellegű, a rosszabb állapotú, mentővel érkező betegek elsőbbséget élveznek - mondta Polgár Csaba. A várótermek ajtaját 7 órakor nyitják.

A terápiát megelőző vérvételek előző napon, ambuláns módon történnek, így a laboreredményre nem kell várni. Azoktól, akik utazási nehézségeik vagy rosszabb állapotuk miatt nem tudnak két egymást követő napon az intézetbe jönni 7:30-tól vesznek vért, az eredmény egy-másfél órán belül el is készül. A fél nyolctól kezdődő vizsgálat és a vérkép megtekintését követően a 95 székes, a modern kúraambulancia épületében kapja meg a beteg kemoterápiás infúzióját 8 órától - fogalmaz a lapnak a főigazgató.

Az intézményvezető szerint csak elvétve és csak közelben lakó betegnél volt eddig példa arra, hogy aki alkalmas a kezelésre, ne kerüljön sorra az adott napon, de a terápia halasztására augusztus 1-től, az utasítása miatt nem lesz lehetőség.

Azoknak a betegeknek, akik véreredményük alapján nem alkalmasak a kezelésre, szakmailag meghatározott ideig várni kell, illetve a vérképjavító kezelésüket követő kontroll vérkép alapján folytathatják a kezelést. A kontrollokra és a vizsgálatra elektronikus előjegyzést kapnak.

A távolban lakó, vidéki beteg a OOI-ben, illetve a területileg illetékes megyei onkológiai központban is megkaphatnák a kezelést, ez a betegek személyes döntése a főigazgató szerint.

A várótermek ajtaját 7 órakor továbbra is kinyitják, de ettől nem fog hamarabb elkezdődni a betegellátás.

Polgár Csaba a lapnak adott interjújában visszautasította, hogy embertelen intézkedéseket és körülményeket teremtenének. Állítása szerint nem volt krízis, csak mesterséges hangulatkeltés, és jogsértő forgatás, illetve interjúkészítés. A betegek zaklatása miatt jogi lépéseket tettek.

A főigazgató szavaiból az ugyanakkor nem derül ki, hogy ha nem volt krízis, és csak a sajtó keltett mesterségesen hangulatot, miért volt szükség az új, augusztus 1-től érvényes rendszer bevezetésére.

A teljes interjú itt olvasható.