Új területen jelentek meg a Black Friday akciók - itt az újabb figyelmeztetés

Közeleg a Black Friday, sok kereskedő már nem csak egy napig, hanem akár egész héten, vagy hónapban fenntartja az akciós kínálatát. Sőt most már a pénzügyi szektorban is felütötte a fejét ez a jelenség. De valóban megéri az akciós termék, az akciós hitel?

A nulla százalékos kamat nem egyenlő az ingyen hitellel - hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ), akik egyúttal azt is hangsúlyozzák, hogy minden esetben meg kell győződni a THM (teljes hiteldíj mutató) mértékéről, hiszen ez mutatja meg, hogy az összes egyéb felmerülő költséggel együtt valójában mennyibe fog kerülni a hitel számunkra.

Felmérések egyértelműen igazolják, hogy a lakosság egy jelentős része a Black Friday időszakára időzíti a vásárlásait, amit persze ha tudatosan tesznek, valóban jól járnak. Sajnos még mindig előfordul akár webáruházak, akár hagyományos boltok esetében, hogy az akció előtti napokban felemelik a termékek árát, majd abból számítják az akció mértékét. Így ha valaki már előre tudja, hogy milyen árucikkeket szeretne megvásárolni, érdemes napokkal korábban áruösszehasonlító oldalakon utánanézni az aktuális áraknak, és ezek figyelembe vételével nézegetni az akciós árakat - hívják fel a figyelmet a fogyasztóvédők.

Lehet, hogy a 7-10 százalékos THM olcsóbb, mint a nulla

Az áruhitelek esetében is megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy ahol nulla százalékos THM áruhitellel kínálnak egy terméket, az akár pár ezer forinttal drágább, mintha egy összegben vásárolnánk meg másik kereskedőtől. Ilyen esetekben elképzelhető, hogy még akkor is jobban járunk, ha nem nulla százalékos, hanem 7-10 százalékos THM mellett veszünk fel hitelt, és vásároljuk meg olcsóbban a kiválasztott árucikket.

Az akciós hitellel sem biztos, hogy jól járunk, hiszen lehet, hogy ránk nem is vonatkozik, ezért minden esetben a hitelfelvétel előtt meg kell győződni róla, hogy

a kedvezmény mely termékre, kondícióra vonatkozik;

melyek a kedvezmény igénybevételének feltételei;

milyen időszakban benyújtott hitelkérelemre vonatkozik a kedvezmény.

Csak óvatosan a hitelekkel!

Emellett azt is fel kell mérni, hogy valóban képesek leszünk-e fizetni a törlesztőrészleteket, hiszen bármikor előfordulhat egy hosszabb ideig tartó betegség miatti keresőképtelenség, vagy akár a munkahely elvesztése - emeli ki a FEOSZ a közleményében, miután úgy látják, hogy a fogyasztók mintha elfelejtették volna a devizahitelek hatását, hiszen újra fellendült a hitelfelvételi kedv.

Egy hosszú távra, 15-20 évre felvett lakáshitel esetében azonban még fontosabb, hogy mérlegeljük lehetőségeinket, és megpróbáljuk a legjobb ajánlatot kiválasztani. Nem mindegy, hogy például a kamatot rögzítik-e, ha igen hány évre, mert tanulmányok szerint akár egy 2-3 százalékos jegybanki alapkamat emelés is hasonló törlesztőrészlet emelkedéseket okozhat, mint ami a devizahitelek esetében bekövetkezett.

A FEOSZ emlékeztet arra a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló MNB-rendeletre amely meghatározza, hogy amennyiben az ügyfél, illetve adóstársak esetén az ügyfelek összesített igazolt havi nettó jövedelme alacsonyabb, mint négyszázezer forint, akkor a törlesztőrészlet nem lehet több mint, az összesített nettó jövedelem 50 százaléka, míg négyszázezer forint feletti jövedelem esetén a 60 százaléka. Emellett a bankok honlapján is vannak részletes információk, illetve az MNB is többféle összehasonlító oldallal segít választani a hitelek közül.

Hitellel vagy a nélkül

Ugyanakkor akár hitellel, akár hitel felvétel nélkül vásárolunk árucikkeket, fontos kiemelni, hogy akciós termékre is ugyanúgy vonatkoznak a szavatossági szabályok.

Hibás termékek esetén a fogyasztók szavatossági igényeket érvényesíthetnek a kereskedőkkel szemben, így kérhetik elsősorban a termék kijavítását vagy kicserélését, másodsorban pedig vételár-leszállításra vagy a teljes vételár visszatérítésére illetve a kereskedő költségén történő kijavíttatásra jogosultak.

Tehát ne dőljön be az "akciós árut nem cserélünk" kijelentésnek!

Internetes vásárlás esetén akciós termékekre is vonatkozik, hogy ha meggondolta magát a vásárlást illetően, nem tetszik a termék, akkor a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, akkor is, ha a termék hibátlan. Fontos hangsúlyozni, hogy az elállást írásban, igazolható módon szükséges a fogyasztónak megtennie, illetve saját költségén kell a megrendelt árut a vállalkozásnak visszajuttatnia. Nem csak a vételárat jogosult visszakapni ebben az esetben, hanem a teljes kifizetett összeget beleértve az eredeti szállítási költséget is, ha volt ilyen.

A FEOSZ hangsúlyozza továbbá: akár üzletben vásároltunk, akár internetről rendeltük a terméket, ha hibásnak bizonyul, a kereskedő nem követelheti meg, hogy a fogyasztó azt eredeti, gyári csomagolásban küldje vissza. Ez a feltétel jogellenes.