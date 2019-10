Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új üzenetet küldött a kormány a budapestieknek

Gulyás Gergely szerint a kormány nem szeretne ott fejleszteni, ahol az adott önkormányzat ahhoz nem járul hozzá.

Egyetlen témája volt a rendkívüli módon kedden tartott kormányülésnek: Budapest. "A kormány erős és fejlődő Budapestben érdekelt, ezért volt a sok fejlesztés az elmúlt időszakban, Budapest aranykora volt a Tarlós-éra" - mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a kormány korrekt partnerségre törekszik Karácsony Gergely új főpolgármesterrel is.

Bár korábban Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az önkormányzati választás előtt azt mondta: a kormány és Budapest közti fejlesztési szerződés érvényét veszti, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, most épp ellenkezőleg fogalmazott: áttekintették a 2018. november 18-i megállapodását Tarlós Istvánnal, és az ebben foglaltakat fenntartják. "Nem szeretnénk ott fejleszteni, ahol az adott önkormányzat nem járul hozzá" - mondta Gulyás. Továbbra is elkötelezettek a fővárosi állami beruházásokkal kapcsolatban, de ennek feltétele van: ezeket a Fővárosi Közgyűlésben konszenzusnak kell öveznie. Ilyen téma a metrófelújítás, a ligeti beruházások, ilyen a csepeli atlétikai stadion is. Kéthavonta szeretnének egyeztetni a főváros vezetésével a Budapesti Fejlesztési Tanácsban.

Bizonytalanná vált több budapesti sportesemény megrendezése is. Gulyás szerint ha valamit Budapest nem akar fejleszteni, akkor fejleszt majd a kormány mást. "Ha a főváros úgy dönt, hogy nem kér belőle, akkor le kell mondani egy atlétika-vb-rendezést. Kérjük a fővárost, hogy minél hamarabb döntsön. Mi ugyanúgy fogunk eljárni, ahogy Tarlós Istvánnal járnánk el" - mondta a miniszter. Emlékeztetett: Budapestnek és az államnak van saját költségvetése. Az Országgyűlés fog dönteni, hogy mire használják fel az adott fejlesztések pénzét.

