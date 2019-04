Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Új veszély fenyegeti a magyar gyümölcsfákat

Készülni kell a tűzelhalás betegség megjelenésére az almatermésű gyümölcsösökben - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Idén a megszokotthoz képest kissé korábban virágoznak az almatermésűek, amihez kellemes meleg, és most már többnyire csapadékos idő is társul. Ha ezek a körülmények hosszabb távon is fennmaradnak, az kedvező feltételeket teremt az ervíniás betegséget, más néven tűzelhalást okozó baktérium fertőzéséhez - írta közleményében a Nébih.

A hatóság ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy pontosan időzített és megfelelően elvégzett növényvédő-szeres kezeléssel lehet védekezni ellene.

A kórokozó a párás, meleg időjárást kedveli, 18 Celsius-fokos felett szaporodása víz jelenlétében rendkívül gyors. A fő fertőzési időszak a virágzásra esik, mivel a baktériumnak ekkor van lehetősége a természetes nyílásokon (bibe, portok) keresztül behatolnia a virág szöveteibe.

A betegség ellen engedélyezett biológiai készítmény a virágzásban kockázat nélkül alkalmazható.

Az intenzív hajtásnövekedés időszakában azonban más készítmények kijuttatása javasolt. A baktériumok ellen általánosan használt rézkészítmények elsősorban a fás részek védelmére ajánlottak. A virágzásban történő kijuttatásukkor figyelemmel kell lenni az esetleges perzselés kockázatára, ezért fontos, hogy az engedélyokiratban található felhasználási útmutatót alaposan olvassuk el. Az egyes készítmények részletes felhasználását a Nébih növényvédő-szerek adatbázisában található engedélyokiratok tartalmazzák. A védekezés megtervezéséhez növényorvos szaktanácsát is érdemes igénybe venni - írta a Nébih.

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy virágzáskor tekintettel kell lenni az almát, körtét, birset látogató házi méhek és vadon élő beporzók védelmére is.